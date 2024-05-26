الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وصفوه بـ"العمل الأخرق".. كيف صدم كيفن كوستنر النقاد بأول فيلم من إنتاجه؟

مهرجان كان
مهرجان كان

حظى فيلم "Horizon: An American Saga - Chapter 1" بتقدير عند عرضه في مهرجان كان السينمائي بدورته الـ77، وسط توقعات مرتفعة بنجاحه، لكن سرعان ما تبدلت الأمور بعد عودة النقاد إلى غرفهم.

ويأتي هذا الفيلم كأول جزء في مغامرة ضخمة للكاتب والمخرج والنجم كيفن كوستنر، الذي استخدم أحد منازله في تمويله للفيلم بنفسه، ومع أنه أنفق مبلغًا كبيرًا من الأموال على الفيلم، إلا أن تقييمات التي حظي عليها الفيلم لم تكن مثل الحماس الذي أظهره المهرجان… إليكم أبرز التعليقات على الفيلم من التقارير الأجنبية.

Hollywood Reporter

وصف الموقع الفيلم بأنه "عمل أخرق" وأشار إلى أنه يشبه أكثر سلسلة محدودة تم تصحيحها كفيلم، مشيرًا  إلى أن الفيلم يعاني من تكرار مشاهد وشخصيات غير أساسية، وأنه يستغرق وقتًا طويلًا لربط خيوط الحبكة بشكل ملائم.

Vanity Fair

وصفت المجلة الفيلم بأنه "أشبه بعالم الماء أكثر من كونها رقصات مع الذئاب"، معتبرا أن الحبكات المقدمة في الفيلم تنافس بشكل ضعيف في مقارنة مع أعمال أخرى، وأنه لم يترك انطباعًا قويًا أو ملهمًا.

IndieWire

وصف الموقع الفيلم بأنه "مشروع الغرور السينمائي الأكثر مللًا في القرن"، وأشار إلى أنه تم تصويره بشكل رائع لكنه يعاني من بنية عرضية غير منتظمة، مشيرا إلى محاولة كوستنر لتجاوز مشروع آخر للمخرج فرانسيس فورد كوبولا، مما أدى إلى نتائج مخيبة للآمال.

The Guardian

وصف الموقع الفيلم بأنه لم يستطع الممثل الرئيسي كوستنر إنجاز الكثير في طريق رواية القصص المُرضية، وأشار إلى أن الفيلم لم يؤسس لأي شيء مثير أو ملهم.

Screendaily

وصف الموقع الفيلم بأنه "يتحرك بين الانبهار والإحباط"، وأشار إلى أنه تم تصويره بشكل جميل ولكنه يعاني من انقطاعات في السرد وبنية سردية غير متماسكة.

قصة فيلم Horizon: An American Saga - Chapter 1"

الفيلم من انتاج عام 2024، يسلط العمل الضوء على فترة الـ15 عامًا ما قبل وبعد الحرب الأهلية، والتي تضمنت العديد من الأحداث التاريخية في الغرب الأمريكي. وهو من اجراج وتأليف وانتاج كيفن كوستنر، إلى جانب قيامه ببطولته، وبالرغم من مراجعات النقاد يحصل الفيلم على موقع imbd الشهير على تقييم 8.1 من 10.

Chapter 1 مهرجان كان السينمائي مهرجان كان السينمائي بدورته الـ77 مهرجان كان Hollywood Reporter Vanity Fair

مواد متعلقة

الحصاد الأسبوعى لوزارة العمل.. الوزير يلقى كلمة أمام الرئيس لتجديد العهد بمواصلة التقدم فى مجال العمل

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال أسبوع (إنفوجراف)

بالإنفوجراف.. ننشر الحصاد الأسبوعى لأنشطة وزارة العمل

امتحانات الثانوية ومشروع رأس المال الدائم أبرز أنشطة وزارة التعليم فى إسبوع.. إنفوجراف

مَن يُسلح إسرائيل؟.. تعرف على صادرات السلاح العالمية إلى دولة الاحتلال

أبناء «إمبراطورية ميم» يتحدثون لـ«الدستور»: المسلسل يعيد الدفء والترابط الأسرى إلى المجتمع.. والأحداث مشوقة

حصاد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى أسبوع.. أبرزها اعتماد جدول الثانوية العامة

«كان هيتغدى معايا».. شقيق اليمني يكشف لحظاته الأخيرة قبل مقتله (نص التحقيقات)

الأكثر قراءة

البترول تنفى سحب شركة إينى سفينة الحفر "سانتورينى" من موقع أكبر حقل غاز فى مصر

نتيجة الترم الثاني 2024 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي

مفاجآت تكشفها تحقيقات القبض على البلوجر هدير عبد الرازق

عاجل.. قبل الامتحانات.. وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة ويطلب منهم هذا الأمر

حبس البلوجر هدير عبدالرازق لنشرها فيديوهات خادشة للحياء

"بعمل مصالح".. اعترافات بلوجر التجمع هدير عبد الرازق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

محاسن السنوسي

المعلومة من حق الجميع.. المواطن يسأل وعلى الحكومة أن تجيب

مدحت بشاى

مصر الغد.. وإشراقاتها التنموية

لواء. محسن الفحام

دلائل ورسائل

صور

بطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة الـ12.. فرحة جماهير الأهلى فى كل مكان

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

13 شهيدًا وإصابة العشرات إثر قصف طائرات الاحتلال لمنزل فى جباليا

أسر الجنود الإسرائيليين يربك الاحتلال ويلزمه الصمت

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟