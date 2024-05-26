وصفوه بـ"العمل الأخرق".. كيف صدم كيفن كوستنر النقاد بأول فيلم من إنتاجه؟

حظى فيلم "Horizon: An American Saga - Chapter 1" بتقدير عند عرضه في مهرجان كان السينمائي بدورته الـ77، وسط توقعات مرتفعة بنجاحه، لكن سرعان ما تبدلت الأمور بعد عودة النقاد إلى غرفهم.

ويأتي هذا الفيلم كأول جزء في مغامرة ضخمة للكاتب والمخرج والنجم كيفن كوستنر، الذي استخدم أحد منازله في تمويله للفيلم بنفسه، ومع أنه أنفق مبلغًا كبيرًا من الأموال على الفيلم، إلا أن تقييمات التي حظي عليها الفيلم لم تكن مثل الحماس الذي أظهره المهرجان… إليكم أبرز التعليقات على الفيلم من التقارير الأجنبية.

Hollywood Reporter

وصف الموقع الفيلم بأنه "عمل أخرق" وأشار إلى أنه يشبه أكثر سلسلة محدودة تم تصحيحها كفيلم، مشيرًا إلى أن الفيلم يعاني من تكرار مشاهد وشخصيات غير أساسية، وأنه يستغرق وقتًا طويلًا لربط خيوط الحبكة بشكل ملائم.

Vanity Fair

وصفت المجلة الفيلم بأنه "أشبه بعالم الماء أكثر من كونها رقصات مع الذئاب"، معتبرا أن الحبكات المقدمة في الفيلم تنافس بشكل ضعيف في مقارنة مع أعمال أخرى، وأنه لم يترك انطباعًا قويًا أو ملهمًا.

IndieWire

وصف الموقع الفيلم بأنه "مشروع الغرور السينمائي الأكثر مللًا في القرن"، وأشار إلى أنه تم تصويره بشكل رائع لكنه يعاني من بنية عرضية غير منتظمة، مشيرا إلى محاولة كوستنر لتجاوز مشروع آخر للمخرج فرانسيس فورد كوبولا، مما أدى إلى نتائج مخيبة للآمال.

The Guardian

وصف الموقع الفيلم بأنه لم يستطع الممثل الرئيسي كوستنر إنجاز الكثير في طريق رواية القصص المُرضية، وأشار إلى أن الفيلم لم يؤسس لأي شيء مثير أو ملهم.

Screendaily

وصف الموقع الفيلم بأنه "يتحرك بين الانبهار والإحباط"، وأشار إلى أنه تم تصويره بشكل جميل ولكنه يعاني من انقطاعات في السرد وبنية سردية غير متماسكة.

قصة فيلم Horizon: An American Saga - Chapter 1"

الفيلم من انتاج عام 2024، يسلط العمل الضوء على فترة الـ15 عامًا ما قبل وبعد الحرب الأهلية، والتي تضمنت العديد من الأحداث التاريخية في الغرب الأمريكي. وهو من اجراج وتأليف وانتاج كيفن كوستنر، إلى جانب قيامه ببطولته، وبالرغم من مراجعات النقاد يحصل الفيلم على موقع imbd الشهير على تقييم 8.1 من 10.