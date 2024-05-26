الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وليد فواز يتعاقد على بطولة "برغم القانون" أمام إيمان العاصي

وليد فواز
وليد فواز

تعاقد وليد فواز، على المشاركة في بطولة مسلسل "برغم القانون" أمام إيمان العاصي، المقرر انطلاق تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لعرضه على إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في موسم الأوف سيزون.

وليد فواز يتعاقد على بطولة مسلسل "برغم القانون" أمام إيمان العاصي

ومن المقرر أن يجسد فواز خلال المسلسل دورا محوريا يسهم فى تحريك الأحداث بشكل مباشر وقوى، ويجسد شخصية جديدة تماما عما سبق وأن قدمه في أعماله المختلفة.

تفاصيل مسلسل برغم القانون 

ومن المقرر أن يبدأ المخرج شادي عبدالسلام في تصوير حلقات المسلسل خلال الأسابيع المقبلة، حيث يتم بناء الديكورات الخاصة بالمسلسل، ومعاينة أماكن التصوير الخارجي، كما أنه من المفترض أن تستعين مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار، ومحمد محمود عبدالعزيز، ببعض المتخصصين الأجانب لتنفيذ عدد من المشاهد والجرافيكس حتى يظهر العمل بالشكل المطلوب.

وكشف مصدر لـ"الدستور" أن مسلسل "برغم القانون" تدور أحداثه فى إطار اجتماعي ويضم 30 حلقة، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية. 

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