مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 27 مايو 2024 فى محافظات مصر

يحرص المسلمون على معرفة مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 27 مايو 2024 في محافظات مصر عبر جوجل، مع بداية الساعات المبكرة مع قرب موعد وقفة عرفة، حرصًا منهم على الانتظام في أداء الصلوات الخمسة في وقتها الصحيح.

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 27 مايو 2024 في محافظات مصر

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 27 مايو 2024 في محافظات مصر.

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:13 ص.

موعد صلاة الظهر 12:52 ظ.

موعد صلاة العصر 28: 4 ع.

موعد صلاة المغرب 7:49 م.

موعد صلاة العشاء 9:18 م.

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:13 ص.

موعد صلاة الظهر 12:57 ظ.

موعد صلاة العصر 4:36 ع.

موعد صلاة المغرب 7:55 م.

موعد صلاة العشاء 9:28 م.

مواعيد الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:07 ص.

موعد صلاة الظهر 12:48 ظ.

موعد صلاة العصر 4:25 ع

موعد صلاة المغرب 7:46 م.

موعد صلاة العشاء 9:16 م.

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:09 ص.

وقت صلاة الظهر اليوم 12:40 ظ.

موعد صلاة العصر 4:11 ع.

وقت صلاة المغرب 7:32 م.

وقت صلاة العشاء اليوم الاثنين 8:58 م.

مواعيد الصلاة في محافظة أسوان

وقت صلاة الفجر 4:25 ص.

موعد صلاة الظهر اليوم الإثنين 12:46 ظ.

موعد صلاة العصر 10: 4 ع.

موعد صلاة المغرب اليوم 7:33 م.

موعد صلاة العشاء 8:56 م.