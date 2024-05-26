الأحد 26 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 26 مايو 2024 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

يحرص موقع الدستور على عرض مواعيد الصلاة بشكل يومي لقرائه الباحثين عنها للحرص على أداء الصلاة في وقتها، خاصة مع اقتراب صيام الأيام العشر من ذي الحجة ومعرفة موعد أذاني الفجر والمغرب. 

ننشر في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الأحد 26 مايو 2024 في عدد من محافظات مصر والتي تختلف أوقات الصلاة فيها من محافظة لأخرى. 

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة 

موعد أذان الفجر: 4:14 ص

موعد أذان الظهر: 12:52 م 

موعد أذان العصر: 4:29 م

موعد أذان المغرب: 7:49  م

موعد رالعشاء: 9:19 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:14 ص

موعد أذان الظهر: 12:57  م

موعد أذان العصر: 4:36 م

موعد أذان المغرب: 7:56 م

موعد أذان العشاء: 9:29 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة بور سعيد 

موعد أذان الفجر: 4:04  ص

موعد أذان الظهر: 12:48 م 

موعد أذان العصر: 4:27 م

موعد أذان المغرب: 7:47 م

موعد أذان العشاء: 9:19 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 4:14 ص

موعد أذان الظهر: 12:52 م 

موعد أذان العصر: 4:29 م

موعد أذان المغرب: 7:49  م

موعد أذان العشاء: 9:19 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الفيوم 

موعد أذان الفجر:  4:18 ص

موعد أذان الظهر: 12:54  م 

موعد أذان العصر: 4:28   م

موعد أذان المغرب: 7:49 م

موعد أذان العشاء: 9:18  م

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مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الزقازيق

موعد أذان الفجر: 4:10  ص

موعد أذان الظهر: 12:51 م 

موعد أذان العصر: 4:29  م

موعد أذان المغرب: 7:49 م

موعد أذان العشاء: 9:20 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:25 ص

موعد أذان الظهر: 12:50  م 

موعد أذان العصر: 4:18  م

موعد أذان المغرب: 7:39 م

موعد أذان العشاء: 9:05 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسوان 

موعد أذان الفجر: 4:28  ص

موعد أذان الظهر:  12:46 م 

موعد أذان العصر: 4:07 م

موعد أذان المغرب: 7:30 م

موعد أذان العشاء: 8:50  م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة العريش 

موعد أذان الفجر: 3:59 ص

موعد أذان الظهر: 12:42 م

موعد أذان العصر: 4:21 م

موعد أذان المغرب: 7:41  م

موعد أذان العشاء:  9:13 م

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