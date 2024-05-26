الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نصاب الغربية يدشن كيانًا وهميًا لبيع شهادات التعليم بطنطا

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية

تمكنت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص بقصد النصب والإحتيال على المواطنين في مدينة طنطا.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( عاطل) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية مزورة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى المؤسسات والهيئات الكبرى مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (عدد من الشهادات المختلفة منسوب صدورها لعدة جهات "مزورة ومعدة للتزوير" بأسماء أشخاص مختلفة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد" – عدد 14 أكلاشيه – مطبوعات دعائية - دفاتر تحصيل نقدية – هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية كيان تعليمى النصب والاحتيال جرائم الأموال العامة قسم شرطة ثان طنطا شهادات دراسية مزورة

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