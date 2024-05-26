الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لمناقشة عدد من الموضوعات.. جبران يترأس الاجتماع التنفيذى لنقابة البترول

خلال اللقاء
خلال اللقاء

لمناقشة عدد من الموضوعات عقد المجلس التنفيذي للنقابة العامة للعاملين بالبترول، برئاسة محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمقر النقابة العامة، اليوم، الاجتماع الدورى للمجلس التنفيذي، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة باللجان النقابية والعاملين بشركات البترول.

وتناول الاجتماع مناقشة جملة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها آخر المستجدات عن الدورة النقابية الحالية، ووضع الية لخطوط الدورة وحل المشاكل التي تعرقل عجلة الإنتاج والحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم. بالإضافة إلي دراسة رفع المعاش التكميلي، وزيادة مكافأة نهاية الخدمة، وعدم صرف مستحقات العاملين الذين تم فصلهم بقانون 73 /2021 مع دراسة وضع العاملين المتعثرين في عينة تحاليل السموم، والموضوعات المتعلقة بعلاج الأسري، وتطوير وتحديث مبني النقابة العامة للبترول بالسويس.

 كما أجرى جبران خلال الاجتماع تعديل في تشكيل هيئة المكتب التنفيذى للنقابة العامة لنواب رئيس النقابة، المهندس أحمد نسيم نائب، الدكتور اشرف المحروقي نائب، صبري عبدالعزيز نائب، علاء ذكي امين صندوق مساعد النقابة العامة. 

وأكد محمد جبران خلال الاجتماع، السعي الدائم على توفير مميزات للعاملين، مطالبا اللجان النقابية بالدعم الكامل والاستماع إلى متطلبات العاملين، والعمل على التواصل الدائم معهم، وحسهم على دفع عجلة الإنتاج، والمحافظة على استقرار الوطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

لمجلس التنفيذي للنقابة العامة للعاملين بالبترول رئاسة محمد جبران رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي

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