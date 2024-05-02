اتحاد نقابات العمال: بناء الدول يتطلب الوقت والجهد والتخطيط لمستقبل أفضل للأجيال القادمة

أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، محمد جبران، أن بناء الدول يتطلب الوقت والجهد والصبر والتخطيط لمستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وقال جبران، في كلمته خلال احتفالية عيد العمال، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "إن بناء الدول لا يتم بين عشية وضحاها بل يتطلب الوقت والجهد والصبر والتخطيط أن يقودنا الأمل دائما إلى مستقبل أفضل وواعد لنا وللأجيال القادمة، وألا نفقد هذا الأمل أبدا مهما كانت الضغوط والتحديات، فهذا هو أملنا وثقتنا في مصر أن تسير في طريقها بعزم وإرادة".

وأضاف أنه لا يدرك حجم التحديات إلا جنود مصر الأوفياء، مقدما التحية لجيش مصر العظيم الذي أنقذ كيان الدولة المصرية من قوى الشر والظلام، كما وجّه التحية لرجال الشرطة البواسل الذين دافعوا بأرواحهم ضد من حاولوا طمس هوية هذا الوطن وخططوا لنشر الخراب والظلام بين ربوعه.

وشدد على أن عمال مصر يقفون خلف القيادة السياسية صفا واحدا مؤيدين لموقف مصر الثابت والداعم للشعب الفلسطيني بكل الصور وحقه في إقامة دولة مستقلة على أرضه، ويرفضون في الوقت ذاته الممارسات الوحشية وأعمال الإبادة الجماعية لهذا الشعب.

وتابع رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: "لقد أخذنا على عاتقنا تحويل خطاب الرئيس السيسي في عيد العمال الماضي إلى دستور ومنهج عمل، نبدأه بالشكر والتقدير على ما تحقق من افتتاح العديد من المنشآت الصناعية، ونأمل باستكمال باقي المشروعات وإنشاء المزيد منها لاستيعاب ملايين من الأيدي العاملة".

وأعرب عن شكره للرئيس السيسي على دعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية لإقامة مشروعات كثيفة العمالة، وتوطين الصناعات العملاقة، وزيادة المكون المحلي لدعم الصناعات الوطنية، ومنها مصنع الغزل والنسيج بتكلفة ملياري جنيه؛ لتعود الريادة لمصر في هذا المجال.

وقال "جبران" إن عمال مصر يتقدمون بخالص الشكر وعظيم التقدير للرئيس السيسي على إصداره حزمة القرارات الاجتماعية، تلك القرارات التي من شأنها أن تخفف من أعباء موجة التضخم التى تضرب العالم بأسره، ومنها زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6 آلاف جنيه.

وأضاف أن عمال مصر يأملون فى أن يصدر قانون العمل الجديد في الدور التشريعي القادم ليحقق الاستقرار في سوق العمل، ويحقق التوازن المطلوب بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، الأمر الذي يؤدي إلى دفع عجلة التنمية.

وتابع: "لقد وفيتم دائما بعهدكم لعمال مصر، وكنتم سندا لهم ولحقوقهم، متمسكا بما أنجزوه من مكتسبات، وتوحدت قلوبهم على الوقوف صفا واحدا لدعم مسيرة التنمية والبناء في الجمهورية الجديدة، وفي ظل ما تشهده المنطقة من حروب واضطرابات".

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وقف سدا منيعا أمام كافة محاولات قوى الشر للنيل من أمن واستقرار البلاد، وحافظ على الأمن القومي المصري بقيادته الحكيمة وسياسته الرشيدة.

وعاهد جبران- في ختام كلمته- الرئيس السيسي، على أن يبذل عمال مصر المزيد من الجهد والعرق لاستكمال مسيرة البناء والتنمية لتنعم مصر بالرخاء والاستقرار تحت قيادته، داعيا الله أن يحفظ الرئيس السيسي حاميا لمصر محققا آمالها فى التقدم والازدهار، وأن يدوم لها قائدا وزعيما.