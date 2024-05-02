الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

اتحاد نقابات العمال: بناء الدول يتطلب الوقت والجهد والتخطيط لمستقبل أفضل للأجيال القادمة

رئيس الاتحاد العام
رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد جبران

أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، محمد جبران، أن بناء الدول يتطلب الوقت والجهد والصبر والتخطيط لمستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وقال جبران، في كلمته خلال احتفالية عيد العمال، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "إن بناء الدول لا يتم بين عشية وضحاها بل يتطلب الوقت والجهد والصبر والتخطيط أن يقودنا الأمل دائما إلى مستقبل أفضل وواعد لنا وللأجيال القادمة، وألا نفقد هذا الأمل أبدا مهما كانت الضغوط والتحديات، فهذا هو أملنا وثقتنا في مصر أن تسير في طريقها بعزم وإرادة". 

وأضاف أنه لا يدرك حجم التحديات إلا جنود مصر الأوفياء، مقدما التحية لجيش مصر العظيم الذي أنقذ كيان الدولة المصرية من قوى الشر والظلام، كما وجّه التحية لرجال الشرطة البواسل الذين دافعوا بأرواحهم ضد من حاولوا طمس هوية هذا الوطن وخططوا لنشر الخراب والظلام بين ربوعه.

الرئيس السيسى يوجه بزيادة معدلات تشغيل "ذوى الهمم" وتمكين المرأة اقتصاديًا

وشدد على أن عمال مصر يقفون خلف القيادة السياسية صفا واحدا مؤيدين لموقف مصر الثابت والداعم للشعب الفلسطيني بكل الصور وحقه في إقامة دولة مستقلة على أرضه، ويرفضون في الوقت ذاته الممارسات الوحشية وأعمال الإبادة الجماعية لهذا الشعب. 

وتابع رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: "لقد أخذنا على عاتقنا تحويل خطاب الرئيس السيسي في عيد العمال الماضي إلى دستور ومنهج عمل، نبدأه بالشكر والتقدير على ما تحقق من افتتاح العديد من المنشآت الصناعية، ونأمل باستكمال باقي المشروعات وإنشاء المزيد منها لاستيعاب ملايين من الأيدي العاملة".

وأعرب عن شكره للرئيس السيسي على دعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية لإقامة مشروعات كثيفة العمالة، وتوطين الصناعات العملاقة، وزيادة المكون المحلي لدعم الصناعات الوطنية، ومنها مصنع الغزل والنسيج بتكلفة ملياري جنيه؛ لتعود الريادة لمصر في هذا المجال.

txt

الرئيس السيسي يوجه باستمرار العمل على استشراف وظائف المستقبل

وقال "جبران" إن عمال مصر يتقدمون بخالص الشكر وعظيم التقدير للرئيس السيسي على إصداره حزمة القرارات الاجتماعية، تلك القرارات التي من شأنها أن تخفف من أعباء موجة التضخم التى تضرب العالم بأسره، ومنها زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6 آلاف جنيه.

وأضاف أن عمال مصر يأملون فى أن يصدر قانون العمل الجديد في الدور التشريعي القادم ليحقق الاستقرار في سوق العمل، ويحقق التوازن المطلوب بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، الأمر الذي يؤدي إلى دفع عجلة التنمية. 

وتابع: "لقد وفيتم دائما بعهدكم لعمال مصر، وكنتم سندا لهم ولحقوقهم، متمسكا بما أنجزوه من مكتسبات، وتوحدت قلوبهم على الوقوف صفا واحدا لدعم مسيرة التنمية والبناء في الجمهورية الجديدة، وفي ظل ما تشهده المنطقة من حروب واضطرابات".

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وقف سدا منيعا أمام كافة محاولات قوى الشر للنيل من أمن واستقرار البلاد، وحافظ على الأمن القومي المصري بقيادته الحكيمة وسياسته الرشيدة.

وعاهد جبران- في ختام كلمته- الرئيس السيسي، على أن يبذل عمال مصر المزيد من الجهد والعرق لاستكمال مسيرة البناء والتنمية لتنعم مصر بالرخاء والاستقرار تحت قيادته، داعيا الله أن يحفظ الرئيس السيسي حاميا لمصر محققا آمالها فى التقدم والازدهار، وأن يدوم لها قائدا وزعيما.

رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد جبران بناء الدول مستقبل أفضل للأجيال القادمة الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية عيد العمال التخطيط

مواد متعلقة

حصاد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى أسبوع.. أبرزها اعتماد جدول الثانوية العامة

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. فرص عمل وعقود لذوي همم ومناقشة الملاحظات على مشروع قانون العمل

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوزية

لقاءات مثمرة.. نشاط وزارة العمل في 7 أيام

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

محاكمة جو بايدن.. مسرحية وثائقية عن حرب غزة 2023

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: زيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ من 600 إلى 1500 جنيه | عاجل

تحرك برلمانى عاجل لتوعية المواطنين بمخاطر الـ"دارك ويب"

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الإنترنت الأسود.. طفل شبرا بدون IP

مدحت بشاى

دراما القيامة.. والأيقونة البديعة

عبد الرحيم طايع

الحرب لا تلغى البهجة!

نيرمين يسر

المرآة.. قصاصات مربكة من إبداعات تاركوفيسكى

محمد العسيري

وجع الفراشات.. ثقافة البعيد عن العين

ماجد حبته

أولى زيارات أمير الكويت

جلال حمام

ضمير العالم يستيقظ.. وإسرائيل خائفة

حسين دعسة

هدنة أخيرة أو إبادة رفح.. المشروع الإسرائيلى بالصيغة الأمريكية!

صور

مراحل صناعة السبح

مؤتمر إطلاق اتحاد القبائل العربية وإنشاء مدينة السيسى

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 208 للعدوان.. قصف جوى متواصل على المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء بغزة

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا