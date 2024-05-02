الرئيس السيسى يوجه باستمرار العمل على استشراف وظائف المستقبل

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار العمل على استشراف وظائف المستقبل، وما تحتاجه تلك الوظائف من مهارات.

كما وجه الرئيس السيسي، خلال احتفالية عيد العمال، اليوم الخميس، بقيام وزارة العمل بإعداد استراتيجية متكاملة للعمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها، وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية كافية للمواطنين، وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية.

يحتفل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، بعيد العمال بمجمع هاير الصناعي في مدينة العاشر من رمضان، كما يفتتح عددًا من المشروعات على هامش الاحتفال.

يأتي الاحتفال بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الدين والقيادات السياسية والحزبية، وممثلو العمال في مختلف القطاعات من مجالس إدارات النقابات العامة.