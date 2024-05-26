الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كل ما تريد معرفته عن أعراض ارتجاج المخ

ارتجاح المخ
ارتجاح المخ

تعتبر الارتجاجات إصابة شائعة ولكنها خطيرة، وغالبًا ما تحدث أثناء ممارسة الرياضة والأنشطة اليومية، يعد فهم أعراض ومؤشرات الارتجاج أمرًا ضروريًا للتعافي السريع والفعال، حيث إن فهم ما يجب البحث عنه يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في عملية تعافي شخص ما. 

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ارتجاح المخ

تعتبر الارتجاجات إصابة شائعة ولكنها خطيرة، خاصة أثناء ممارسة الرياضة والأنشطة اليومية، و يعد التعرف على علامات وأعراض الارتجاج أمرًا بالغ الأهمية للحصول على علاج فعال وفي الوقت المناسب،وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، تحدث الملايين من الارتجاجات سنويا، وغالبا ما تمر دون تشخيص. 

الارتجاج هو نوع من إصابات الدماغ المؤلمة (TBI) الناتجة عن ارتطام أو ضربة أو هزة في الرأس أو الجسم مما يؤدي إلى تحرك الدماغ بسرعة داخل الجمجمة،و يمكن لهذه الحركة المفاجئة أن تحدث تغيرات كيميائية في الدماغ، وفي بعض الأحيان تؤدي إلى تمدد خلايا الدماغ وإتلافها، يمكن أن تكون التأثيرات مؤقتة ولكنها يمكن أن تسبب اضطرابات كبيرة في الوظائف المعرفية والتوازن والتنسيق.

أعراض الارتجاج

بعد إصابة الرأس ، قد تظهر أعراض فورية للارتجاج. ووفقا لدراسة نشرت في مجلة التدريب الرياضي، يمكن أن تشمل هذه الأعراض ما يلي: الصداع: أحد الأعراض الأكثر شيوعا. الارتباك : قد يبدو المصاب في حالة ذهول أو يجد صعوبة في الإجابة على الأسئلة. فقدان الذاكرة: صعوبة في تذكر الأحداث قبل أو بعد الإصابة. مشاكل الدوخة والتوازن : مشكلة في التوازن أو التنسيق. الغثيان أو القيء: الشعور بالغثيان أو في الواقع القيءيمكن أن يحدث بعد وقت قصير من التأثير

 تأخر أعراض الارتجاج يجب أن تكون على علم بها يمكن أن تظهر أعراض الارتجاج أيضًا بعد ساعات أو أيام من الإصابة الأولية. الحساسية للضوء والضوضاء : قد يجد الفرد الأضواء الساطعة أو الضوضاء العالية مزعجة بشكل خاص. اضطرابات النوم: صعوبة في النوم أو النوم أكثر من المعتاد. تغيرات المزاج: زيادة التهيج، أو الحزن، أو العصبية. - مشاكل معرفية : صعوبة في التركيز أو تذكر الأشياء. الأعراض الجسدية: الصداع المستمر، وعدم وضوح الرؤية، والتعب،و التغيرات السلوكية والعاطفية يمكن أن تكون التغيرات في السلوك والعواطف طفيفة ولكنها مؤشرات مهمة للارتجاج. 

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