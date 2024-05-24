الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نزيف فى مخ "رحمة" بسبب مشاجرة "لعب العيال" بالجيزة

مشاجرة - ارشيفية
مشاجرة - ارشيفية

أصيبت طفلة بنزيف في المخ إثر مشاجرة بأبو النمرس في الجيزة، ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه تلقيه إشارة من المقدم مصطفى المهدي، رئيس مباحث أبو النمرس، مفادها نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب لهو الأطفال، وأن طرفا من المشاجرة ألقى حجارة من أعلى منزله على الطرف الثاني، ما تسبب في إصابة "رحمة. ي" 12 سنة بنزيف في المخ، وألقى القبض على أطراف المشاجرة وتولت النيابة التحقيق.

طفلة بنزيف نزيف في المخ مشاجرة بأبو النمرس اللواء محمد الشرقاوي مشاجرة

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