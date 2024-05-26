الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحمد إمام بعد فوزه بجائزة "الأعلى للثقافة": دفعة قوية للأمام

أحمد إمام
أحمد إمام

فاز الشاعر أحمد إمام بالمركز الأول في شعر الفصحى عن ديوان (سيرة الرجل الغبار) في جائزة المجلس الأعلى للثقافة التي أعلنت نتائجها أول أمس.

بعد فوزه بجائزة "الأعلى للثقافة".. محمود وجيه: ديواني كسب رهانه

حول الفوز يقول إمام: "مثّل الفوز بالجائزة دفعة حقيقية للأمام وتربيته على كتفي في طريق الشعر، لا سيما أنه يحمل اسم لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة بما لها من عراقة وما للجائزة من تاريخ حافل بالأسماء من الشعراء الحقيقيين الفائزين في نسخها السابقة، لكن فرحة الأصدقاء بالخبر كانت جائزة موازية.. سيرة الرجل الغبار سيرتي الشعرية الذاتية ونظرتي بعين إلى الداخل وأخرى إلى الخارج للموجودات من حولي بطريقة شعرية وخلاصة تجريبي في ذلك الفن الصعب الذي أراه سقف اللغة.

وأضاف لـ"الدستور": "مخطوط الديوان هو الثاني بعد مخطوط ديواني الأول (أشجار غافلت الحطّاب) الذي ترشح من قبل للقائمة القصيرة لجائزة الرافدين الشعرية في العراق/ لبنان دورة الشاعر بسام حجّار.. وها أنا أدرب نفسي على نسيان الأمر قائلًا: "الورقة مازالت بيضاء".

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بالأسماء.. “الأعلى للثقافة” يُعلن نتيجة مسابقة ديوان شعر الفصحى والعامية 

وأحمد إمام فهو شاعر يعمل في تدريس اللغة الألمانية والترجمة عنها، نشر قصائده في العديد من الصحف والدوريات العربية المختلفة وله ديوانان قيد النشر.

الشاعر أحمد إمام شعر الفصحي المجلس الأعلى للثقافة احمد امام الأعلي للثقافة

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