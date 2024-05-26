الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد خسارة اللقب الإفريقى.. مدافع الترجى التونسى يقترب من الأهلى القطرى

الأهلي والترجي
الأهلي والترجي

اقترب ياسين مرياح، مدافع فريق الترجي التونسي، من الرحيل عن الفريق والانتقال إلى الدوري القطري، وتحديدًا فريق الأهلي في الموسم المقبل.

وذكرت قنوات "الكاس" القطرية، أن مرياح تلقى عرضًا من نادي الأهلي القطري الذي يسعى لضمه في الموسم الجديد.

وينتهي تعاقد مرياح البالغ من العمر 30 عامًا مع الترجي بنهاية الموسم الجاري.

وخسر مرياح لقب دوري أبطال إفريقيا مع الترجي التونسي بعد الخسارة أمام الأهلي بهدف دون رد في ستاد القاهرة.

ويسعى مرياح للتتويج بالدوري التونسي مع الترجي هذا الموسم، والذي يقترب من التتويج به مع فريقه.

على صعيد آخر، أبدى ميجيل كاردوزو، المدير الفني لفريق الترجي التونسي، فخره بما قدمه فريقه طوال البطولة، معبرًا في الوقت ذاته عن عدم سعادته بخسارة لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي.

وخسر الترجي بهدف دون رد أمام الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال كاردوزو في المؤتمر الصحفي: "فخور للغاية بما قدمناه ووصلنا إليه وليس من السهل أن تلعب وتكون حاضرًا أمام منافسك من الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة".

وأضاف: "ربما لم نصنع فرصا عديدة خلال المباراة ولو سجلنا فرصة يان ساس لاختلف الوضع تمامًا".

وأردف: "علينا أن نفهم أننا عملنا مع مجموعة من اللاعبين منذ 4 أشهر ونصف فقط ولم نكن في القمة ونجحنا في بناء أشياء مفقودة في هذا الفريق".

وتابع: "علينا احترام اللاعبين وما قدموه لكن لست سعيدًا اليوم".

واختتم تصريحاته: "لن نفقد طاقتنا أو نضل طريقنا ونعرف من أين أتينا وأين انتهينا".

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسجل هدف الأهلي الوحيد روجر أهولو بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثالثة.

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