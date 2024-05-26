الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدرب الترجى التونسى: فخور بما قدمناه لكنى لست سعيدًا

ميجيل كاردوزو
ميجيل كاردوزو

أبدى ميجيل كاردوزو، المدير الفني لفريق الترجي التونسي، فخره بما قدمه فريقه طوال البطولة، معبرًا في الوقت ذاته عن عدم سعادته بخسارة لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي.

وخسر الترجي بهدف دون رد أمام الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال كاردوزو في المؤتمر الصحفي: "فخور للغاية بما قدمناه ووصلنا إليه وليس من السهل أن تلعب وتكون حاضرًا أمام منافسك من الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة".

وأضاف: "ربما لم نصنع فرص عديدة خلال المباراة ولو سجلنا فرصة يان ساس لاختلف الوضع تمامًا".

وأردف: "علينا أن نفهم أننا عملنا مع مجموعة من اللاعبين منذ 4 أشهر ونصف فقط ولم نكن في القمة ونجحنا في بناء أشياء مفقودة في هذا الفريق".

وتابع: "علينا احترام اللاعبين وما قدموه لكن لست سعيدًا اليوم".

واختتم تصريحاته: "لن نفقد طاقتنا أو نضل طريقنا ونعرف من أين أتينا وأين انتهينا".

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسجل هدف الأهلي الوحيد روجر أهولو بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثالثة.

 

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