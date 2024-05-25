السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نهائى دورى أبطال إفريقيا.. الأهلى يتقدم على الترجى بهدف فى الشوط الأول

الأهلي والترجي
الأهلي والترجي

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف.

توقفت المباراة في الثواني الأخيرة بعد سقوط محمد أمين توجاي للإصابة.

وضغط الأهلي من بداية المباراة من أجل تسجيل هدف التقدم في شباك الترجي.

وتقدم الأهلي في الدقيقة الرابعة بعد رأسية من رامي ربيعة ارتطمت في قدم أهولو لاعب الترجي وخدعت الحارس أمان الله مميش وسكنت الشباك.

في الدقيقة 13 احتجاجات من لاعبي الترجي بوجود ركلة جزاء بعد لمسة يد على إمام عاشور لكن الحكم طالب باستمرار اللعب.

انطلق إمام عاشور قبل أن يتدخل الدفاع لتصل الكرة إلى وسام أبو علي الذي سدد الكرة قوية في الشباك الجانبية لتضيع فرصة الهدف الثاني.

توقفت المباراة في الدقيقة 19 بعد إصابة مروان عطية نتيجة تدخل عنيف من روجر أهولو.

الحكم منح اللاعب بطاقة صفراء ومطالبات من محمد عبد المنعم بالعودة إلى VAR ومنحه بطاقة حمراء نتيجة التدخل العنيف.

هتافات من جماهير الأهلي لـ علي معلول نجم الفريق المصاب بقطع جزئي في وتر أكيليس.

بيرسي تاو استغل خطأ دفاعي في الدقيقة 29 قبل أن يسدد كرة قوية مرت بالشباك الجانبية.

حسين الشحات باغت أمان الله مميش بتسديدة قوية أبعدها حارس الترجي ببراعة في الدقيقة 36.

فرصة خطيرة من حسين الشحات الذي وجد نفسه في مواجهة المرمى لكن ياسين مرياح مدافع الترجي تدخل في الوقت المناسب.

إمام عاشور باغت مميش بتسديدة أخرى في الدقيقة 44 مرت فوق العارضة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: ‏

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبوعلي.


وجاء تشكيل الترجي أمام الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أمان الله مميش

خط الدفاع: أمين بن حميدة - محمد أمين توجاي - ياسين مرياح - محمد بن علي

خط الوسط: غيلان الشعلالي - روجر أهولو - حسام الدين غشة - حسام تقا - يان ساس

خط الهجوم: رودريجو رودريجيز 

الاهلى نهائي دوري أبطال إفريقيا الأهلي أمام الترجي الاهلي ضد الترجي رامى ربيعة

مواد متعلقة

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. احتفال لاعبي الأهلي بالهدف الأول

نهائى دورى أبطال إفريقيا.. الأهلى يتقدم على الترجى برأسية "ربيعة"

الأكثر قراءة

هيئة البث الإسرائيلية: مستعدون لسحب القوات من معبر رفح لاعتبارات سياسية وعسكرية

بعد انتشار الرعب بسبب "سفاح التجمع".. نصائح للفتيات للحفاظ على أنفسهن من الخطف والتحرش

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

الأهلى والترجى.. وسام أبوعلى يقود الهجوم وكريم فؤاد بديلًا لمعلول بنهائى أبطال إفريقيا

مفاجأة غير متوقعة.. تفاصيل صحيفة الحالة الجنائية لـ"سفاح التجمع"

سفاح التجمع الخامس.. أسرار جديدة حول "القاتل السادى" للفتيات بعد وصلة تعذيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

نبيذ الشرق

ماجد حبته

توشكى.. كمان وكمان

د. منى حلمى

نبوءة من رحم "زينب"

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «3»

منى رجب

مصر تجدد التحذير من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

ماجد حبته

اعتراف الثلاثى الأوروبى

نرمين يسر

الغضب الفلسطينى فى الهدية

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

صور

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. احتفال لاعبي الأهلي بالهدف الأول

استاد القاهرة "كامل العدد" قبل ساعتين من المباراة

الأهلي بطل دوري اليد 2024 (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية

بعد قرارها ضد إسرائيل.. "العدل الدولية" أحدث هدف للكونجرس الأمريكى