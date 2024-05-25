نهائى دورى أبطال إفريقيا.. الأهلى يتقدم على الترجى بهدف فى الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف.

توقفت المباراة في الثواني الأخيرة بعد سقوط محمد أمين توجاي للإصابة.

وضغط الأهلي من بداية المباراة من أجل تسجيل هدف التقدم في شباك الترجي.

وتقدم الأهلي في الدقيقة الرابعة بعد رأسية من رامي ربيعة ارتطمت في قدم أهولو لاعب الترجي وخدعت الحارس أمان الله مميش وسكنت الشباك.

في الدقيقة 13 احتجاجات من لاعبي الترجي بوجود ركلة جزاء بعد لمسة يد على إمام عاشور لكن الحكم طالب باستمرار اللعب.

انطلق إمام عاشور قبل أن يتدخل الدفاع لتصل الكرة إلى وسام أبو علي الذي سدد الكرة قوية في الشباك الجانبية لتضيع فرصة الهدف الثاني.

توقفت المباراة في الدقيقة 19 بعد إصابة مروان عطية نتيجة تدخل عنيف من روجر أهولو.

الحكم منح اللاعب بطاقة صفراء ومطالبات من محمد عبد المنعم بالعودة إلى VAR ومنحه بطاقة حمراء نتيجة التدخل العنيف.

هتافات من جماهير الأهلي لـ علي معلول نجم الفريق المصاب بقطع جزئي في وتر أكيليس.

بيرسي تاو استغل خطأ دفاعي في الدقيقة 29 قبل أن يسدد كرة قوية مرت بالشباك الجانبية.

حسين الشحات باغت أمان الله مميش بتسديدة قوية أبعدها حارس الترجي ببراعة في الدقيقة 36.

فرصة خطيرة من حسين الشحات الذي وجد نفسه في مواجهة المرمى لكن ياسين مرياح مدافع الترجي تدخل في الوقت المناسب.

إمام عاشور باغت مميش بتسديدة أخرى في الدقيقة 44 مرت فوق العارضة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: ‏

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد.

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خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبوعلي.



وجاء تشكيل الترجي أمام الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أمان الله مميش

خط الدفاع: أمين بن حميدة - محمد أمين توجاي - ياسين مرياح - محمد بن علي

خط الوسط: غيلان الشعلالي - روجر أهولو - حسام الدين غشة - حسام تقا - يان ساس

خط الهجوم: رودريجو رودريجيز