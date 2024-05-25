نهائى دورى أبطال إفريقيا.. الأهلى يتقدم على الترجى برأسية "ربيعة"

منح رامي ربيعة التقدم لصالح الأهلي على الترجي التونسي، من رأسية في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

توقفت المباراة في الثواني الأخيرة بعد سقوط محمد أمين توجاي للإصابة.

وضغط الأهلي من بداية المباراة من أجل تسجيل هدف التقدم في شباك الترجي.

واستطاع رامي ربيعة أن يسجل هدف التقدم في شباك الترجي في الدقيقة الرابعة بعد رأسية ارتطمت في قدم أهولو وخدعت الحارس أمان الله مميش وسكنت الشباك.



وجاء تشكيل الأهلي كالتالي : ‏

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد.

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خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبوعلي.



وجاء تشكيل الترجي أمام الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أمان الله مميش

خط الدفاع: أمين بن حميدة - محمد أمين توجاي - ياسين مرياح - محمد بن علي

خط الوسط: غيلان الشعلالي - روجر أهولو - حسام الدين غشة - حسام تقا - يان ساس

خط الهجوم: رودريجو رودريجيز