لا تغييرات فى تشكيل الترجى أمام الأهلى فى نهائى دورى الأبطال

أعلن ميجيل كاردوزو، المدير الفني لفريق الترجي التونسي، عن تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الترجي ضيفًا على الأهلي في المباراة التي ستقام في الثامنة مساء اليوم على استاد القاهرة.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز من أجل التتويج باللقب الثاني عشر في تاريخه.

وجاء تشكيل الترجي أمام الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أمان الله مميش

خط الدفاع: أمين بن حميدة - محمد أمين توجاي - ياسين مرياح - محمد بن علي

خط الوسط: غيلان الشعلالي - روجر أهولو - حسام الدين غشة - حسام تقا - يان ساس

خط الهجوم: رودريجو رودريجيز

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موعد مباراة الأهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024

من المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره فريق الترجي التونسي في مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024، وذلك على استاد القاهرة الدولي، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير لدعم المارد الأحمر في سعيهم لحصد النجمة الثانية عشرة لهذه البطولة المرموقة.



تأتي هذه المباراة بعد مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي على ملعب رادس في تونس، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز والتتويج باللقب في المباراة التي تقام في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية في السبت الموافق 25 مايو الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

من المقرر بث مباراة النهائي بين الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 على قنوات "بين سبورتس" القطرية، حيث تمتلك حقوق بث مباريات البطولة، وبالتحديد يمكن للمشجعين متابعة المباراة على شاشة beIN SPORTS HD 6.