زواج نجمة stranger things بعد عام على خطوبتها

أقام الثنائي اميلي بوبي براون وجيك بونجيو حفل زفافهما، بشكل هادئ في وقت سابق من هذا الشهر، والثنائي كانا مخطوبين منذ منتصف عام 2023.

وذكرت صحيفة "ذا صن" يوم الجمعة 24 مايو أن "ميلي وجيك أقاما حفل زفافهما بشكل هادئ في أمريكا في نهاية الأسبوع الماضي".

وأضافت الصحيفة: "يخططان لإقامة حفل أكبر في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام، لكنهما الآن تزوجا قانونيًا وأكملا جميع الإجراءات الورقية. كانت علاقتهما رومانسية للغاية مع أقرب أفراد العائلة خلال تلاوة عهودهما".

ولم يعلق كل من ميلي (20 عامًا) وجيك (22 عامًا) علنًا على هذه المراسلة. كانت هذه العلاقة قد أثيرت للمرة الأولى في عام 2021 بعد تطور صداقتهما في البداية، وظهرا لأول مرة كزوجين في حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام في عام 2022.

بعد إعلان خطوبتهما في أبريل 2023، كشفت الممثلة "Stranger Things" عن خطط زفافها خلال مقابلة مع "Women's Wear Daily" في أغسطس من ذلك العام.