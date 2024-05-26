تحول أوروبى جديد فى مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية يربك حسابات الاحتلال

عرض برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، تقريرا تليفزيونيا بعنوان: "تحول أوروبي جديد في مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية يربك حسابات الاحتلال".

تغيرات في معادلة الاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية تربك حسابات الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية بعد مبادرة إسبانيا والنرويج وإيرلندا للاعتراف بفلسطين كدولة.

هذا التحول وضع الاتحاد الأوروبي أمام تحدي واختبار من أجل الوصول لموقف موحد داخل التكتل الأوروبي، بعد ارتفاع عدد الدول التي تعترف بفلسطين إلى 147 دولة من بينها 11 دولة أوروبية، وتعهد مزيد من الدول الأوروبية باتخاذ نفس الخطوة قريبا.

الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب مزيد من الدول الأوروبية الذي جاء كمكسب فلسطيني طال انتظاره لعقود مثل ايضا صفعة على وجه حكومة بنيامين نتنياهو التي واجهت هذه اللطمة المفاجئة بتصريحات غاضبة ودعوات متشجنة إلى فرض عقوبات على إيرلندا والنرويج وإسبانيا، مما يزيد من عزلة تل أبيب دوليا ويشجع على مزيد من المكاسب الدبلوماسية الفلسطينية.