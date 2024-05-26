الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدًا "طب القاهرة" تنظم "يوم التوظيف" لتوفير فرص عمل للخريجين

كلية الطب بجامعة
كلية الطب بجامعة القاهرة

تنظم كلية الطب بـجامعة القاهرة، يوم التوظيف لخريجي الكلية غدا الإثنين، بمركز المؤتمرات بالكلية، وذلك تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور محمد الخشت، وإشراف عميد كلية الطب الدكتور حسام صلاح مراد.
يُعد "يوم التوظيف" الذي تنظمه كلية طب قصر العيني سنويًا؛ فرصة استثنائية لخريجي الكلية للتواصل المباشر مع أصحاب العمل من مختلف المؤسسات الطبية الرائدة، مما يفتح أمامهم آفاقًا واسعة للانخراط في مسارات مهنية ناجحة.

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يهدف "يوم التوظيف" إلى توفير فرص عمل مميزة لخريجي الكلية، حيث يشارك عدد كبير من المؤسسات الطبية الرائدة من مختلف القطاعات، مما يساعد خريجي كلية الطب على إيجاد فرص عمل مناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم، وربطهم باحتياجات سوق العمل في مجال الرعاية الصحية، وإتاحة الفرصة لخريجي الطب للتواصل المباشر مع أصحاب العمل، وتبادل النقاش والتعرف على متطلبات الوظائف بدقة، وتعزيز فرصهم في الحصول على وظائف تتناسب مع تطلعاتهم.

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وتقام ضمن فعاليات يوم التوظيف، ورش عمل حول مهارات التوظيف لمساعدة خريجي الطب على تحسين فرصهم في الحصول على الوظائف في المؤسسات الطبية، بما في ذلك المستشفيات الحكومية والخاصة، وشركات الدواء، ومراكز الأبحاث.

كلية الطب بجامعة القاهرة التوظيف لخريجي الكلية مركز المؤتمرات رعاية رئيس الجامعة الدكتور محمد الخشت إشراف عميد كلية الطب الدكتور حسام صلاح مراد طب قصر العيني

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