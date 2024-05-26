الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جامعة القاهرة تنظم زيارة طلابية لمرصد فلك كلية العلوم

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

 

 


نظمت جامعة القاهرة زيارة طلابية لمرصد الفلك بكلية العلوم، في إطار اهتمام الجامعة بنشر الوعي البيئي وتعزيز ثقافة العلوم، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشارك في الزيارة عدد من طلاب الجامعة من مختلف الكليات، حيث استمعوا إلى شرح مفصل عن تاريخ علم الفلك، وأهميته، وأنواع التلسكوبات، وأحدث الاكتشافات في هذا المجال.

جولة ميدانية للطلاب داخل المرصد لمشاهدة التلسكوبات وكيفية استخدامها لمراقبة النجوم والكواكب 

كما قام الطلاب بجولة ميدانية داخل المرصد، حيث شاهدوا عن كثب التلسكوبات المختلفة، وكيفية استخدامها لمراقبة النجوم والكواكب والمجرات.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بهذه الزيارة، مؤكدين أنها ساعدتهم على فهم علم الفلك بشكل أفضل، واكتساب مهارات جديدة، حيث تهدف جامعة القاهرة من خلال هذه الزيارات إلى تحفيز الطلاب على الإبداع والابتكار.

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وفي سياق آخر تنظم كلية الطب بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب، يوم التوظيف لخريجي الكلية، وذلك الساعة 10 صباح غدٍ الإثنين 27 مايو، بمركز المؤتمرات بالكلية.

ويُعد "يوم التوظيف"، الذي تنظمه كلية طب قصر العيني سنويًا، فرصة استثنائية لخريجي الكلية للتواصل المباشر مع أصحاب العمل من مختلف المؤسسات الطبية الرائدة، ما يفتح أمامهم آفاقًا واسعة للانخراط في مسارات مهنية ناجحة.

ويهدف "يوم التوظيف" إلى توفير فرص عمل مميزة لخريجي الكلية، حيث يشارك عدد كبير من المؤسسات الطبية الرائدة من مختلف القطاعات، ما يساعد خريجي كلية الطب على إيجاد فرص عمل مناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم، وربطهم باحتياجات سوق العمل في مجال الرعاية الصحية، وإتاحة الفرصة لخريجي الطب للتواصل المباشر مع أصحاب العمل، وتبادل النقاش والتعرف على متطلبات الوظائف بدقة، وتعزيز فرصهم في الحصول على وظائف تتناسب مع تطلعاتهم.

التلسكوبات الاكتشافات النجوم والكواكب خدمة المجتمع الخشت الوعي البيئي

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