الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شركة الصرف الصحي بالإسكندرية تختتم فعاليات التوعية بـ"أيزو" السلامة والصحة المهنية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أعلن رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية محمود نافع أنه تم ختام فعاليات ورشة عمل التوعية بـ"أيزو" السلامة والصحة المهنية (أيزو 45001)، وتأهيل المحطات لشهادة الإدارة الفنية المستدامة (TSM)، بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمركز التدريب بمحطة التنقية الشرقية.

وأكد رئيس الشركة - وفقًا لبيان الشركة اليوم الأحد - أهمية الالتزام بالسلامة والصحة المهنية ودورها في حماية الأفراد والمنشآت، مشيرًا إلى أن الحصول على شهادة (أيزو 45001) يضمن سلامة العاملين والمتعاملين ضد أي مخاطر تهدد سلامتهم، ويسهم في الوقاية من المخاطر، ويساعد على تقليل إصابات العمل، واكتشاف التهديدات المحتملة للصحة والسلامة ووضع التدابير اللازمة.

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ووزع رئيس الشركة شهادات إتمام دورة التوعية، كما وقع على سياسة السلامة والصحة المهنية من خلال (آيزو 45001).

ومن ناحية أخري، أعلن مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية الدكتور عربي أبوزيد حصول المديرية على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالمرحلة الثانوية، والمركز الثاني بالمرحلة الإعدادية في مسابقة التربية الموسيقية.

وأكد أبوزيد أهمية المسابقات والأنشطة وتوضيح الهدف منها، والإيجابيات التي ستعود على الطلاب خلال الفترة القادمة، وأهميتها ودورها في تطوير وتحديث الوعي الفني، مشيرًا إلى أن الأنشطة الفنية هي مفتاح تنمية وتعزيز قدرات أبنائنا الطلاب في شتى المجالات الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية والأدبية والموسيقية والمسرحية وبناء شخصيتهم وتعزيز قدرات الثقة بالنفس ومواجهة الجمهور والعمل الفريقي التكاملي وغرس وتنمية روح الولاء والانتماء لدى أبنائنا الطلاب.

وفي سياق متصل، حصدت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية المركز الرابع على مستوى الجمهورية في مسابقة الطفل المبدع، حيث فاز الطالب يوسف محمد إبراهيم من مدرسة "عصمت عبدالمجيد الرسمية لغات" بإدارة المنتزه أول التعليمية بالمسابقة التي أقيمت تحت شعار "المقدم الصغير".

رئيس شركة الصرف الصحي رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية محمود نافع ايزو السلامة والصحة المهنية آيزو 45001 تأهيل المحطات شهاده الإداره الفنيه المستدامة TSM

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