جنايات شبين الكوم تصدر حكمها بالإعدام على قاتل سائق توكتوك.. وأسرته: كنا نثق في القضاء

قررت محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية صدور حكمها بالإعدام على قاتل الشاب مصطفى شوشة، والذي تم قتله بعد استدراجه بحجة توصيلة مشوار بالتوكتوك، وأقدم على قتله ورمى جثمانه في ترعة على حدود المنوفية مع الغربية.

وأكدت والدة الشاب، أنها كانت واثقة من عدالة القضاء المصري، وأنه سينصف نجلها الذي راح ضحية دون ذنب، وأضافت أنها رأت في المنام أمس ليلة الحكم بأنها شيعت جنازة نجلها، وهذا ما تحقق اليوم من عدالة حكم القضاء المصري وعدل الله التي كانت دوما تثق برحمته.

وكانت قد انهارت أسرة الشاب مصطفى شوشة أمام مبنى محكمة شبين الكوم من البكاء، حزنا على نجله الذي قتل وراحت حياته غدر للجناة، وأكدوا أن الراحل ترك طفلة رضيعة لم تكمل عامها الثاني وأهله وذويه.

وكان قد لقي مصطفى شوشه البالغ من العمر 26عاما، ابن قرية طوخ دلكا التابعة لمدينة تلا مصرعه على يد آخرين قاموا بااستدارجه لسرقة التوكتوك الخاص به، ولكن عندما اعترضهم قتلوه وروموا جثمانه في الطريق بين محافظتي المنوفية والغربيه على أطراف قرية كفر الشيخ سليم.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.