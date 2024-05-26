من قلب الألم.. تشجيع الأهلى لم يتوقف رغم الحرب فى قطاع غزة

فاز أمس فريق نادي الأهلي على فريق الترجي التونسي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه والخامسة على التوالي.

وقام أكثر من 50 ألف مشجع لنادي الأهلي أمس بالذهاب إلى استاد القاهرة حتى يكونوا خلف فريقهم ويشجعوه ولكن ذلك لم ينسهم القضية الفلسطينية ودعمها وقاموا برفع أعلام فلسطين وإرسال تحية للفلسطينيين من قلب القاهرة.

وعلى ناحية أخرى قام الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بمتابعة مباراة نادي الأهلي وتشجيعه من قلب المخيمات الفلسطينية وإرسال التحية والتقدير إلى لاعبي الفريق على مجهودهم للوصول إلى الفوز باللقب الإفريقي الثاني عشر.

وقامت صفحة رابطة وعشاق نادي الأهلي في فلسطين بكتابة بوست على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تقوم فيه بتهنئة نادي الأهلي على اقتناص الفوز على نظيره التونسي.

وعلقوا قائلين: "من مكان نزوحنا في دير البلح، وفي ظل الظروف الصعبة اللي بنعيشها، رغم الألم والجراح والنزوح وفقدان الأحبة والفراق، نحن شعب يستحق الحياة والفرح، ألف مبارك لنادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهير الفوز ببطولة إفريقيا الـ12، يبقى النادي الأهلي مصدر السعادة الوحيد لجماهيره في كل مكان".

وفي منشور آخر علقوا قائلين: "رغم الألم والجراح، تتقدم رابطة محبي وعشاق نادي الأهلي المصري بفلسطين بأحر التهاني والتبريكات من مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة وجماهير الأهلي العريقة بمناسبة التتويج ببطولة إفريقيا الثانية عشرة، ويبقى نادي الأهلي مصدر السعادة الوحيد لجماهيره، ألف مبارك".

وفي منشورات قام البعض بنشر صور علم نادي الأهلي على أحد البيوت المهدومة جراء قصفها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وصورة أخرى لأحد الأطفال من مشجعي نادي الأهلي وهي تقوم برفع علامة النصر.

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