الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فنان جرافيتى "نسر الأهلى والشطرنج" يكشف لـ"الدستور": عملى جاء من القلب ولم أتوقع كل هذا الانتشار

أحمد زبادي
أحمد زبادي

أحمد زبادي فنان جرافيتي، شاب طموح لم يتوقع كل هذا الانتشار الذي حدث على منصات السوشيال ميديا للرسوم الخاصة به في مباراة الأهلي والترجي.

"زبادي" هو صاحب صورة نسر الأهلي وهو يلعب شطرنج، وقد انتشرت انتشارًا كبيرًا على منصات السوشيال ميديا داخل مصر وخارجها.

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واستطاع "الدستور" التواصل مع أحمد زبادي صاحب الصورة، والذي قال إن الصورة توضح أنه إذا حضر ملك اللعبة ينتهي دور المزيف، مؤكدًا أن من عمل في هذه الرسمة ٢ من الشباب وهو أحدهما، وقد استمر العمل عليها لمدة ٤ أيام قائلًا: مكناش بننام علشان نطلع الرسمة بهذا الشكل الجميل الذي أبهر الجميع.

وأضاف: عندما رأيت الرسمة في النهاية سعدت جدًا بها، ولكن لم أكن أتوقع كل هذا الانتشار بها وتفاجأت بالكثيرين يكلموني عنها ومبهورين بها.

واستكمل: هذا العمل صنع من قلبي وبحب لأني مشجع أهلاوي في الأساس.

نهائي دوري أبطال إفريقيا

وأمس هى المرة الثالثة التي يلتقي فيها الأهلي والترجي بنهائي دوري أبطال إفريقيا، وحصد المارد الأحمر اللقب في عام 2012، بينما توج أبناء باب سويقة بلقب البطولة القارية على حساب القلعة الحمراء عام 2019.

تشكيل الأهلي ضد الترجي التونسي أمس: 

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم فؤاد، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، أكرم توفيق.

خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، وسام أبوعلي.

تشكيل الترجي ضد الأهلي اليوم:

حارس المرمى: أمان الله مميش.

خط الدفاع: محمد بن علي، ياسين مرياح، محمد أمين توجاي، محمد أمين بن حميدة.

خط الوسط: غيلان الشعلالي، روجير آهولو، حسام تقا.

الهجوم: حسام الدين غشة، رودريجيز، يان ساسي.

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