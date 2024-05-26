الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسيوط يعلن تنظيم قافلة طبية مجانية للرمد بالمركز المتميز للأمومة والطفل بمنقباد

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تنظيم قافلة طبية مجانية للرمد بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ومديرية الصحة والسكان بأسيوط خلال الفترة من 5: 7 يونيو القادم لتقديم خدمة طبية متميزة للفئات الأكثر احتياجًا تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وأوضح اللواء عصام سعد إلى أهمية التنسيق بين المحافظة والمؤسسات والهيئات والجمعيات الحكومية وغير الحكومية والأهلية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة مشيدًا بالدور الفعال الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني وخاصة مؤسسة مصر الخير في خدمة القضايا المجتمعية على كافة الأصعدة التي تمس المواطن والوقوف جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة لتحقيق خطة التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

قافلة العيون مجانية دون أي مقابل ضمن مبادرة حياة كريمة

وأوضح محمد فراج مدير فرع مؤسسة مصر الخير بمحافظة أسيوط أن قافلة العيون مجانية دون أي مقابل وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث تستهدف القافلة فحص 500 مريض وإجراء 160 عملية مياه بيضاء من خلال فريق طبي متميز من مستشفى النور للعيون بالقاهرة لتقديم خدمات طبية خاصة بالعيون (كشف، علاج، نظارات) داخل المركز المتميز للأمومة والطفل بمنقباد.

وأضاف إلى ضرورة التنسيق مع مكتب مؤسسة مصر الخير للحصول على كارت بميعاد الفحص الطبي خلال الأيام الثلاث للقافلة لضمان حسن التنظيم فضلًا عن إجراء الأبحاث الاجتماعية لمن يحتاج إلى عملية مياه بيضاء من المرضى للتأكد من الاستحقاق عقب تقديم المريض لتقرير طبي يثبت الاحتياج الطبي على أن يتم تحويل الحالات التي تحتاج للحصول على مزيد من الفحوصات والعلاج اللازم، فضلًا عن تقديم الدعم لإتمام سحب العينات من مرضى العمليات خلال مدة القافلة، مشيرًا إلى الاهتمام الذي يوليه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالتنسيق والتعاون مع المؤسسة وتوفيره لسبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنظيم مثل تلك القوافل.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تنظيم قافلة طبية مجانية مؤسسة مصر الخير ومديرية الصحة والسكان للفئات الأكثر احتياجا الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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