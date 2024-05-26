الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز

محافظ الفيوم ومدير الأمن يتابعان حريق مصنع زيوت بكوم أوشيم (صور)

محافظ الفيوم ومدير
محافظ الفيوم ومدير الأمن يتابعان حادث حريق

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، أعمال الإطفاء والإخلاء بموقع الحريق الذي اندلع بمصنع للزيوت والشحوم بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، للإطمئنان على سلامة المواطنين، والوقوف على حجم الخسائر الناتجة عن الحريق.

جاء ذلك بحضور أحمد شاكر، سكرتير عام المحافظة المساعد، وسالم فتيح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، وياسر جمعة، رئيس منطقة كوم أوشيم الصناعية. 

محافظ الفيوم  ومدير الأمن يتابعان حادث حريق مصنع زيوت 

قال الدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن حريقًا قد اندلع بمصنع للزيوت والشحوم بالمرحلة الثانية بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، وفور علم المحافظ، انتقل إلى موقع الحادث لمتابعة أعمال الإطفاء والإخلاء، حيث هرعت قوات الحماية المدنية مصحوبة بسيارات الإسعاف والإطفاء التابعة للجيش والشرطة، إلى موقع الحادث ونجحت في السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المصانع المجاورة.

وأكد "الأنصاري" ضرورة المتابعة المستمرة لإجراءات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت الصناعية، للحفاظ على سلامة العاملين بهذه المنشآت، مشيرًا إلى أهمية توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة لجميع العمال، لضمان سلامتهم والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وكان قد أحال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، رئيس إحدى اللجان بمدرسة تعليم أساسي تابعة لإدارة إطسا التعليمية، والمراقب الأول، للتحقيق، بعد تداول ورقة امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024 الفصل الدراسي الثاني، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، لمنع تكرار مثل هذه الواقعة، التي تؤثر بالسلب على سير الامتحانات.

جاء ذلك بناءً على المذكرة التي عرضتها الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بهذا الشأن، خلال اطمئنان المحافظ على انتظام سير أعمال الامتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، وضمان الالتزام والانضباط داخل اللجان.

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الدكتور أحمد الأنصارى حريق بمصنع للشحوم والزيوت بمنطقة كوم أوشيم الصناعية مدير أمن الفيوم محافظ الفيوم منطقة كوم أوشيم الصناعية

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