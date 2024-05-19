الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة رئيس لجنة ومراقب للتحقيق بعد تداول ورقة امتحان العلوم بالإعدادية في الفيوم

الدكتورة أماني قرني
الدكتورة أماني قرني

أحال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، رئيس إحدى اللجان بمدرسة تعليم أساسي تابعة لإدارة إطسا التعليمية، والمراقب الأول، للتحقيق، بعد تداول ورقة امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024 الفصل الدراسي الثاني، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، لمنع تكرار مثل هذه الواقعة، التي تؤثر بالسلب على سير الامتحانات.

جاء ذلك بناءً على المذكرة التي عرضتها الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بهذا الشأن، خلال اطمئنان المحافظ على انتظام سير أعمال الامتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر، وضمان الالتزام والانضباط داخل اللجان.

وشدد محافظ الفيوم، على ضرورة الانضباط التام داخل اللجان، ومنع أي حالات غش، والتأكد من سير الامتحانات بالشكل الأمثل، لضمان تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع الطلاب، لافتًا إلى أنه لن يسمح بأي تقصير أو تهاون فيما يخص الإجراءات واللوائح المنظمة لسير الامتحانات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين على حدٍ سواء.

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