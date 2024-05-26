الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مقصية جارناتشو الرائعة تحصد جائزة أفضل هدف فى الدورى الإنجليزى

هدف جارناتشو
هدف جارناتشو

توج الأرجنتيني جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد، بجائزة أفضل هدف في موسم 2023-2024 بـ الدوري الإنجليزي المنصرم.

وحصد هدف جارناتشو الرائع من مقصية في مرمى إيفرتون ضمن مباريات الجولة الـ 13، جائزة الهدف الأفضل في البريميرليج.

وبأفضل طريقة ممكنة، سجل جارناتشو هدف في الدقيقة الثالثة، بضربة مقصية رائعة من داخل منطقة الجزاء، من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها البرتغالي ديوجو دالوت من الجهة اليمنى، ليحتفل على طريقة قدوته كريستيانو رونالدو، بعدما سجل هدفًا مماثلًا لهدفه الشهير مع ريال مدريد في شباك يوفنتوس.

وحقق فريق مانشستر يونايتد لقب بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على جاره مانشستر سيتي في المباراة النهائية للبطولة والتي جمعتهما على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، بهدفين مقابل هدف.

وضمن مانشستر يونايتد بهذا اللقب المشاركة في دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل، بعدما كان خارج حسابات التأهل الأوروبي بسبب احتلاله المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 60 نقطة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم مانشستر يونايتد بهدفين دون رد.

جارناتشو مانشستر يونايتد الدورى الانجليزى هدف جارناتشو إيفرتون

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