السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الشوط الأول.. اليونايتد يتقدم على السيتي بهدفي ماينو وجارناتشو

اليونايتد
اليونايتد

تقدم مانشستر يونايتد على نظيره مانشستر سيتي، بهدفين نظيفين في الشوط الأول خلال اللقاء المقام مساء اليوم في نهائي كأس الاتحاد.

كما تقدم اليونايتد عن طريق جارناتشو بالدقيقة 30 بعد خطأ فادح من جفارديول في إرجاع الكورة برأسه إلى حارس مرماه أورتيجا.

وتمكن كوبي ماينو من إحراز الهدف الثاني بالدقيقة 39 بتسديدة متقنة على يسار أورتيجا، بعد تمريرة رائعة من برونو فيرنانديز.

تشكيل اليونايتد.. راشفورد وبرونو يقوان الشياطين أمام السيتي

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: دالوت، فاران، مارتينيز، بيساكا

خط الوسط: فيرنانديز، أمرابط، ماكتومناي، ماينو

خط الهجوم: جارناتشو، راشفورد

 

موعد مباراة مانشستر سيتي واليونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 

من المقرر أن يكون موعد مباراة مانشستر سيتي واليونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، على إستاد "ويمبلي" في العاصمة الإنجليزية لندن.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي واليونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تُذاع مباراة مانشستر سيتي واليونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1 .

 

اليونايتد ماينو جارناتشو نهائي كأس الاتحاد كاس الاتحاد

مواد متعلقة

تشكيل مانشستر يونايتد.. راشفورد وبرونو يقوان الشياطين أمام السيتي

الأكثر قراءة

بعد انتشار الرعب بسبب "سفاح التجمع".. نصائح للفتيات للحفاظ على أنفسهن من الخطف والتحرش

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

جمهور الأهلي يشعل الأجواء في المترو قبل نهائي دوري الأبطال (فيديو)

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

"أبوها اللى وداها".. مفاجآت جديدة حول هوية الضحية الرابعة لسفاح التجمع

سفاح التجمع الخامس.. أسرار جديدة حول "القاتل السادى" للفتيات بعد وصلة تعذيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

نبوءة من رحم "زينب"

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «3»

منى رجب

مصر تجدد التحذير من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

ماجد حبته

اعتراف الثلاثى الأوروبى

نرمين يسر

الغضب الفلسطينى فى الهدية

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

صور

استاد القاهرة "كامل العدد" قبل ساعتين من المباراة

الأهلي بطل دوري اليد 2024 (صور)

جماهير الأهلى إلى استاد القاهرة لحضور نهائى "أبطال إفريقيا"

محطة تل أبيب

المزيد

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية

بعد قرارها ضد إسرائيل.. "العدل الدولية" أحدث هدف للكونجرس الأمريكى

اليوم 232 للعدوان.. الاحتلال يكثف قصفه على غزة وعدد الشهداء يلامس 36 ألفًا