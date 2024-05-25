الشوط الأول.. اليونايتد يتقدم على السيتي بهدفي ماينو وجارناتشو

تقدم مانشستر يونايتد على نظيره مانشستر سيتي، بهدفين نظيفين في الشوط الأول خلال اللقاء المقام مساء اليوم في نهائي كأس الاتحاد.

كما تقدم اليونايتد عن طريق جارناتشو بالدقيقة 30 بعد خطأ فادح من جفارديول في إرجاع الكورة برأسه إلى حارس مرماه أورتيجا.

وتمكن كوبي ماينو من إحراز الهدف الثاني بالدقيقة 39 بتسديدة متقنة على يسار أورتيجا، بعد تمريرة رائعة من برونو فيرنانديز.

تشكيل اليونايتد .. راشفورد وبرونو يقوان الشياطين أمام السيتي

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: دالوت، فاران، مارتينيز، بيساكا

خط الوسط: فيرنانديز، أمرابط، ماكتومناي، ماينو

خط الهجوم: جارناتشو، راشفورد

موعد مباراة مانشستر سيتي واليونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

من المقرر أن يكون موعد مباراة مانشستر سيتي واليونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، على إستاد "ويمبلي" في العاصمة الإنجليزية لندن.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي واليونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تُذاع مباراة مانشستر سيتي واليونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1 .