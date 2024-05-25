تشكيل مانشستر يونايتد.. راشفورد وبرونو يقوان الشياطين أمام السيتي
أعلن إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره مانشستر سيتي مساء اليوم في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
ويقود الهجوم ماركوس راشفورد ويجاوره برونو فيرنانديز وجارناتشو، بينما يبدأ ليساندرو مارتينيز ورفائيل فاران في قلب الدفاع.
تشكيل اليونايتد.. راشفورد وبرونو يقوان الشياطين أمام السيتي
حراسة المرمى: أونانا
خط الدفاع: دالوت، فاران، مارتينيز، بيساكا
خط الوسط: فيرنانديز، أمرابط، ماكتومناي، ماينو
خط الهجوم: جارناتشو، راشفورد
موعد مباراة مانشستر سيتي واليونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
من المقرر أن يكون موعد مباراة مانشستر سيتي واليونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، على إستاد "ويمبلي" في العاصمة الإنجليزية لندن.
القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي واليونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
تُذاع مباراة مانشستر سيتي واليونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1 .