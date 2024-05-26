الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"شجرة الحياة" و"حجر القلب" في ختام موسم المسرح بمحافظات جنوب الصعيد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قدمت فرقة قصر ثقافة الأقصر القومية العرض المسرحي "شجرة الحياة"، على مسرح قصر ثقافة قنا في ختام عروض إقليم جنوب الصعيد الثقافي، التي قدمت ضمن الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

"شجرة الحياة" تدور في إطار صوفي روحاني فلسفي حيث الأمير الشاب الباحث عن شجرة الخلود في أقصى غابات امبراطوريته الشاسعة وأثناء بحثه يمر برحلة مليئة بالصعوبات ولكنها زاخرة بالمكتسبات الروحية حيث يتجرد خلال رحلته من كل متعلقات الحياة ليكتسب ما هو معنوي ليصير نقية تماما وهنا فقط يستحق الوصول للشجرة وعند وصوله يدرك قيمة الحياة والموت، بعد أن حدثت له عملية التطهير النفسي.

"شجرة الحياة"، تأليف وإخراج كرم نبيه، ديكور مارتينا ناجي، إعداد موسيقى مارتينا طلعت، مخرج منفذ منى رسلي، كيروجراف إسلام حسن.

كما استقبل مسرح القصر العرض المسرحي "حجر القلب" لبيت ثقافة نقادة، أحداث العرض مستوحاة عن رواية الكاتب الكبير بهاء طاهر، وتتناول قصة تدور أحداثها في صعيد مصر عن صفيه التي ترتبط بحربي ولكن تتزوج خاله وتحدث مشاكل ويقتل الخال ويسجن حربي وتربى ابنها حسان لاخذ ثأر أبيه، ويحدث غير المتوقع، وذلك للتأكيد على فكرة الوحدة الوطنية بين أفراد الشعب لمواجهة التحديات والمؤامرات الخارجية.

"حجر القلب" تأليف محمد صالح البحر، تصميم ديكور وملابس محمد ثابت، أشعار مي منصور، ألحان حازم الكفراوي، استعراضات أحمد فؤاد، إخراج محمد المعتصم، أداء تمثيلي أحمد خضري، كرستين رشاد، ممدوح صبحي، مريم القمص، يوسف أمير، هشام، مينا راجي، نشأت كمال، زكريا صموئيل.

حضر العرضين لجنة التحكيم المكونة المخرج المسرحي سمير زاهر، مهندس الديكور محمود حنفي، الناقد محمد علام، مقرر اللجنة وليد فتحي، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم.

وشهد إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي 15 عرضا مسرحيا مجانيا، انطلقت بعروض فرعي ثقافة قنا والأقصر على مسرح قصر ثقافة قنا، واستقبل قصر ثقافة قنا العروض المسرحية الخاصة بمحافظة قنا، الأقصر، أسوان، كما شهد مسرح قنا عددا من العروض ضمن موسم مسرحي حافل لقصور الثقافة.

فرقة قصر ثقافة الأقصر شجرة الحياة مسرح قصر ثقافة قنا إقليم جنوب الصعيد الثقافى الموسم المسرحي

مواد متعلقة

أحمد تيمور فى أمسية شعرية بمكتبة مصر العامة بالدقى.. الخميس

ضمن الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة.. المشاركة بمهرجان الطبول وانطلاق أول معرض كتاب بالشلاتين

شعاع نور في المحافظات.. مكتبات مصر العامة تطلق 4 فروع متنقلة جديدة

فرقة دمنهور تعرض "تقاطع الكلمات" بالسامر ضمن مهرجان نوادي المسرح

في مهرجان نوادي المسرح 31.. "لعبة النهاية" دعوة للتخلص من رتابة الحياة

"الأعلى للثقافة" يلقي الضوء على التنوع البيولوجي وما تهدده من مخاطر

"الوجودية واختياراتنا بالحياة" في عرض "سبع ليالي" بمهرجان نوادي المسرح

"العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية".. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

الأكثر قراءة

تغييرات مفاجئة من الضرائب تُلزم أصحاب العقارات.. إليك التفاصيل

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

عاجل| القاهرة الإخبارية: اضطراب فى مواعيد رحلات الطيران فى تل أبيب

بعد الفيديوهات الفاضحة.. الصحيفة الجنائية للبلوجر هدير عبدالرازق

بتوجيهات رئاسية.. بشرى سارة من غرفة الحبوب بشأن رغيف الخبز

إحالة مطرب المهرجانات عصام صاصا إلى الجنايات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

مصر الغد.. وإشراقاتها التنموية

لواء. محسن الفحام

دلائل ورسائل

خالد حريب

رسائل توشكى

محمد عبدالعزيز

بأعلى جودة وأقل تكلفة وأسرع وقت

محمد رفعت

حديث المكاشفة والرسائل المباشرة

الحسين عبدالرازق

مغول العصر!

سارة الشلقاني

الرئيس السيسى والإعلام: تكلّم حتى أراك

إسراء شوقي

حصاد قمح توشكى.. جزء جديد من الاختيار

صور

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. احتفال لاعبي الأهلي بالهدف الأول

محطة تل أبيب

المزيد

أسر الجنود الإسرائيليين يربك الاحتلال ويلزمه الصمت

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية