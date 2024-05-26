"شجرة الحياة" و"حجر القلب" في ختام موسم المسرح بمحافظات جنوب الصعيد

قدمت فرقة قصر ثقافة الأقصر القومية العرض المسرحي "شجرة الحياة"، على مسرح قصر ثقافة قنا في ختام عروض إقليم جنوب الصعيد الثقافي، التي قدمت ضمن الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

"شجرة الحياة" تدور في إطار صوفي روحاني فلسفي حيث الأمير الشاب الباحث عن شجرة الخلود في أقصى غابات امبراطوريته الشاسعة وأثناء بحثه يمر برحلة مليئة بالصعوبات ولكنها زاخرة بالمكتسبات الروحية حيث يتجرد خلال رحلته من كل متعلقات الحياة ليكتسب ما هو معنوي ليصير نقية تماما وهنا فقط يستحق الوصول للشجرة وعند وصوله يدرك قيمة الحياة والموت، بعد أن حدثت له عملية التطهير النفسي.

"شجرة الحياة"، تأليف وإخراج كرم نبيه، ديكور مارتينا ناجي، إعداد موسيقى مارتينا طلعت، مخرج منفذ منى رسلي، كيروجراف إسلام حسن.

كما استقبل مسرح القصر العرض المسرحي "حجر القلب" لبيت ثقافة نقادة، أحداث العرض مستوحاة عن رواية الكاتب الكبير بهاء طاهر، وتتناول قصة تدور أحداثها في صعيد مصر عن صفيه التي ترتبط بحربي ولكن تتزوج خاله وتحدث مشاكل ويقتل الخال ويسجن حربي وتربى ابنها حسان لاخذ ثأر أبيه، ويحدث غير المتوقع، وذلك للتأكيد على فكرة الوحدة الوطنية بين أفراد الشعب لمواجهة التحديات والمؤامرات الخارجية.

"حجر القلب" تأليف محمد صالح البحر، تصميم ديكور وملابس محمد ثابت، أشعار مي منصور، ألحان حازم الكفراوي، استعراضات أحمد فؤاد، إخراج محمد المعتصم، أداء تمثيلي أحمد خضري، كرستين رشاد، ممدوح صبحي، مريم القمص، يوسف أمير، هشام، مينا راجي، نشأت كمال، زكريا صموئيل.

حضر العرضين لجنة التحكيم المكونة المخرج المسرحي سمير زاهر، مهندس الديكور محمود حنفي، الناقد محمد علام، مقرر اللجنة وليد فتحي، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم.

وشهد إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي 15 عرضا مسرحيا مجانيا، انطلقت بعروض فرعي ثقافة قنا والأقصر على مسرح قصر ثقافة قنا، واستقبل قصر ثقافة قنا العروض المسرحية الخاصة بمحافظة قنا، الأقصر، أسوان، كما شهد مسرح قنا عددا من العروض ضمن موسم مسرحي حافل لقصور الثقافة.