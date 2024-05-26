الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحمد تيمور في أمسية شعرية بمكتبة مصر العامة بالدقي.. الخميس

أحمد تيمور
أحمد تيمور

تنظم مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، في الرابعة مساء يوم الخميس المقبل 30 مايو الجاري، أمسية شعرية للشاعر أحمد تيمور، وذلك بالقاعة الرئيسية بالمكتبة.

وخلال الأمسية، يلقى الشاعر أحمد تيمور مختارات من أشهر دواوينه الشعرية منها ثنائية الطفو والغرق، اثنين في وصف أمريكا، العصافير في زيها القاهري، قافيه بين امرئ القيس وبيني، عشب يحجب النخيل وغيره.

وقد جمع الشاعر أحمد تيمور بين الشعر والطب فأصبح أشهر طبيب شاعر فى مصر وأطلقوا عليه «إبراهيم ناجى العصر الحديث»، وقد نشرت قصائده فى المجلات والصحف العربية، وله العديد من الدواوين الشعرية منها: «العصافير فى زيها القاهرى، قليل من الحب لا يصلح، هاتف من وراء الشجيرات، أمسية من الشعر الخالص، بوح الفاء المكسورة، شىء من العشق، عشب يحجب النخيل، آهات القدس، شجن شجر الشوارع، والمسرحية الشعرية البراكين الطيبة».

من هو أحمد تيمور

يذكر أن الشاعر الدكتور أحمد تيمور تخرج في كلية الطب جامعة القاهرة ثم حصل على ماجستير الطب في الفسيولوجيا وماجستير الأمراض الباطنة ونال درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر، وزمالة الأبحاث من جامعة تافتس الأمريكية، ويعمل أستاذًا بكلية الطب جامعة الأزهر، كما شارك تيمور فى العديد من الأمسيات والندوات بمختلف الأماكن الثقافية فى مصر والعالم.

وقالت مديرة المكتبة رانيا شرعان، إن أمسية الشاعر الكبير أحمد تيمور، تأتي ضمن اللقاءات الشعرية التي تقدمها المكتبة، في فعاليات برنامجها الثقافي الشهر، الذي تعده بشكل مستمر لجمهور المكتبة، الذي يتوافد عليها، ويحرص على المشاركة في كافة الفعاليات والأنشطة التي تقدمها.

ومن المقرر أن تعلن المكتبة عن برنامجها الثقافي والفني للشهر القادم، خلال الأيام المقبلة، والذي يضم مجموعة من الورش والفعاليات المتنوعة، سواء للأطفال أو للكبار، إلى جانب بعض الندوات الثقافية والتوعوية.

مكتبة مصر العامة أمسية شعرية للشاعر أحمد تيمور أشهر دواوينه الشعرية وصف أمريكا

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