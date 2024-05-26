الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزيرا الزراعة في مصر ولبنان يبحثان تعزيز التعاون الزراعي المشترك

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التعاون في جميع الملفات في إطار تعزيز التعاون المشترك بين مصر ولبنان واستمرارا لمتابعة الملفات.

والتقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم مع عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني بمكتبه بالعاصمة الإدارية لبحث تعزيز التعاون في مجال الزراعة والأنشطة المرتبطة بها.

واستعرض الوزيران الموضوعات المتعلقة بتبادل المنتجات الزراعية بين البلدين وإزالة المعوقات التي قد تؤثر على انسيابية السلع الزراعية بين الجانب اللبناني والمصري. ومنها صادرات مصر من البطاطس والبصل والنخيل الى لبنان الشقيق بالاضافة إلى تنظيم تصدير المانجو وفسائل النخيل.

ومن ناحية أخرى، أشار الوزير اللبناني إلى رغبته في الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال الاستزراع السمكي والتلقيح الصناعي بهدف تحسين السلالات وتدريب الجانب اللبناني في هذا الامر، بالاضافة الى مناقشة الموضوع المتعلق بتصدير الحمضيات الى الجانب اللبناني.

حضر الاجتماع اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعي المصرى وبعض قيادات وزارتى الزراعة في البلدين.

الجدير بالذكر أنه خلال زيارته لمصر قام عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني  يرافقه د ابرهيم الدخيري  مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية، بزيارة الى محافظة بورسعيد، حيث اطلع على الانشطة الزراعية بالمحافظة وتفقد المزارع السمكية بها وكذلك سوق السمك بحضور بعض مسئولى وزارة الزراعة ومحافظة بورسعيد.

كما قام الوزير اللبناني بزيارة المفرخ السمكي بالكيلو 21 بمحافظة الإسكندرية، واطلع على انشطة المفرخ في تفريخ الجمبري والبلطي الأحمر والدنيس والقاروص واللوت، ثم بعد ذلك توجه إلى مصنع سمرمون لتصنيع وتعبئة الأسماك بمدينة برج العرب، حيث تم استعراض منتجات المصنع التي تتضمن مختلف العمليات الخاصة بتعبئة  الاسماك من تدخين وتمليح وتعبئة، حيث يقوم المصنع بتصدير منتجاته الى مختلف الدول العربية والاوروبية.

وزيرا الزراعة مصر ولبنان يبحثان تعزيز التعاون الزراعى

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