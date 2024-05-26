غرفة العمليات الرئيسية بـ"تعليم القاهرة" تتابع سير العملية الإمتحانية للدبلومات الفنية

تابع أيمن موسى وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، وزينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية سير أعمال الامتحانات التحريرية لليوم الثانى للدبلومات الفنية 2024 "دور أول" من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفنى بالمديرية وأعضاء الغرفة.

متابعة سير وانتظام الامتحانات وحل أى مشكلات طارئة

وتابعت غرفة العمليات بالمديرية، سير وانتظام الامتحانات وحل أى مشكلات طارئة والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث تم التأكد من خروج السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية والتأكد مع عدم وجود مشكلات خلال سير الامتحانات.

تفاصيل امتحانات الدبلومات بحسب التخصصات

ويؤدى الطلبة الامتحانات اليوم الأحد الموافق 26/5/2024 على فترتين بمختلف التخصصات، وفي جدارات الصناعي يؤدي الطلاب امتحان مادة فيزياء وفي المزدوج في مادة لغة انجليزية والمهنى في مادة لغة انجليزية والصناعى في مادة لغة انجليزية وفي التكنولوجيا التطبيقية في مواد دراسات والفيزياء.

ويؤدي طلاب التجاري نظام 3 سنوات اليوم الامتحان في مادة لغة انجليزية، وفي نظام 5٥ سنوات في مواد التخصص وفي التعليم المزدوج في اللغة الإنجليزية، وفي التخصص الفندقي يؤدي الطلاب مادة لغة انجليزية وفي نظام الـ 3سنوات مواد تخصص.