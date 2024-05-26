لطلاب الدبلومات الفنية.. دليلك للتفوق في الامتحانات العملية والمعملية

كشف الدكتور عاصم حجازى الخبير التربوى عن دليل النجاح لطلاب الدبلومات الفنية، وذلك بالتزامن مع بدء امتحانات الدبلومات الفنية، وقال فى رسالته لطلاب الدبلومات الفنية عبر الدستور: دليلك للتفوق في الامتحانات العملية والمعملية فى هذه الخطوات وهى كالتالى:



- قبل الذهاب إلى الامتحان لابد من الاطلاع على الجوانب النظرية المرتبطة بالنشاط العملي الذي سوف تؤدي فيه الامتحان أو التجارب التي سوف يتضمنها الامتحان.

- حدد بدقة نقاط التشابه والاختلاف بين التجارب والأنشطة العملية التي سوف تقوم بأدائها.

- راجع خطوات الأداء العملي أو التجربة بدقة مراعيا ترتيب الخطوات بشكل صحيح.

- راجع كتيبات التعليمات والأدلة الإرشادية إن وجدت.

- تأكد من إلمامك بقواعد الأمن الصناعي والسلامة المهنية.

- راجع التوجيهات الخاصة بالدروس العملية والموجودة في بداية كل درس.

- لابد من التحلي بالهدوء والنظام والترتيب.

- احرص على التعامل بحرفية واهتمام مع الآلة أو الجهاز الذي تؤدي عليه الامتحان.

- أقبل على تنفيذ التعليمات المطلوبة منك بحماس واهتمام.

- تعلم الطريقة الصحيحة لاستخدام الأجهزة والأدوات واتبع النصائح الخاصة بذلك بكل دقة.

- ارتد الملابس الخاصة بالعمل المعملي أو التطبيقي كاملة وبشكل جيد.

- لابد من الإلمام الكافي بأسماء العدد والأدوات والأجهزة الموجودة في المختبر وطريقة ومجالات استخدامها.

- جهز شرحا مختصرا لكل تجربة ولعمل كل جهاز ودرب نفسك على إلقاء هذا الشرح شفويا.



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وتفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني سير العملية الامتحانية في أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2023/ 2024، بمدرسة الشهيد كريم أحمد عبدالفتاح الإعدادية بنات، التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية، والتى يؤدى بها الامتحان طلاب المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة.

وتفقد الوزير عددا من اللجان داخل المدرسة أثناء تأدية الطلاب مادة اللغة العربية واطمأن الوزير من الطلاب على مستوى الامتحان، كما اطمأن على سير العملية الامتحانية وتطبيق الإجراءات والقرارات الوزارية المنظمة لها.

ووجه الوزير بتوفير كافة الأجواء الامتحانية التى يسودها الهدوء والطمأنينة، وسبل الراحة للطلاب لتمكينهم من أداء الامتحانات في هدوء وتركيز، وتوافر جميع الخدمات وتحقيق الانضباط داخل كل لجنة.

