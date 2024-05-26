الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإحصاء: 11.3 مليار م3 إجمالي كمية المياه النقية المنتجة عام 2022/2023

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع كمية المياه النقية المنتجة إلى 11.3مليار م3 عام (2022/ 2023) مقابل 11.2 مليار م3 عام (2021/2022) بنسبة ارتفاع قدرها 1.1٪.

محطات المياه النقية

وأشار جهاز الإحصاء، إلى أن إجمالي عدد محطات المياه النقية المنتجة مــن المــياه السطحية (نهـر النيل) بلغ 1137محطـة بكمية انتاج قدرها 10.1 مليار م3عام (2022/2023).

كما أشار إلى أن إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من المياه الإرتوازية 1559 محطـة بكمية انتاج قدرهـا واحد مليار م3 عام (2022/2023) ففيما بلغ إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه الآبار40محطة بكمية انتاج قدرها 0.04مليار م3 عام (2022/2023).

محطات المياه النقية

وبلغ إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه البحار (التحلية) 56 محطة بكمية انتاج قدرها 0.2 مليار م3 عام (2022/2023).

وسجل إجمالي كمية المياه النقية المســتهلكة 8.9 مليار م3 عام  (2022/2023)مقابل 8.8 مليار م3 عام (2021/ 2022) بنسبة ارتفاع قدرها 1.5%.

وأظهرت بيانات الإحصاء، أن متوسط نصيـب الفرد من المياه النقية المنتجة بلغ 106.6 م3عام (2022/2023) مقـابل 106.9 م3 عام (2021/ 2022) بنسبة انخفاض قدرها 0.3%.

متوسط نصيب الفرد من المياه

وبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المستهلكة 84 م3عام (2022/2023) مقابل 83.9 م3 عام (2021/ 2022) بنسبة ارتفاع قدرها 0.1%.

وبلغـت نسبة الفاقـد مـن الميـاه النقيـة المنتجة للشركة القابضــة لمياه الشرب والصرف الصحي 26.1٪ عام (2022/2023) مقابـل 26.5٪ عام (2021/2022) بنسبة انخفاض قدرها 1.5٪.

وبلغت نسبة التطابق للعينات المرفوعة للفحص من محطات الانتاج للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي 99.4٪، بينمـا بلغت هذه النسبة لمحطات الانتاج التابعة لهيئة قناة السويس 96.4٪ عام (2022/2023).

وبلغت نسبة التطابق فى شبكات التوزيع للشركات التـــابعة للشـركة القابضة 98.5٪ بينما بلغت 97٪ لشبكات التوزيع التابعة لهيئة قناة السويس عام (2022/2023).

أما فيما يخص الصرف الصحي بلغ اجمالى عدد محطات الصرف الصحى المعالج 508 محطة عام (2022/2023)مقابل 484 محطة عام (2021/2022) بنسبة ارتفاع قدرها 5٪.

وبلغ إجمالي كمية الصرف المعالج 5.4 مليار م3 عام (2022/2023)، مقـابل 5.23 مليار م3 عام (2021/2022) بنسبة ارتفاع قدرها 3.3٪.

جهاز الإحصاء محطات المياه مياه الشرب الصرف الصحي الاحصاء

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