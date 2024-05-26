تعرف على مقار وعناوين مدارس مراجعات الثانوية العامة لمبادرة "تقدر في 10 أيام"

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن مقار مدارس مراجعات الثانوية العامة، برعاية أيمن موسى وكيل أول الوزارة - مدير المديرية زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، وتحت إشراف ياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات والدكتورة همت أبو كيلة مدير عام الشئون التنفيذية.

وأشارت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إلى عناوين ومقار مدارس مراجعات الثانوية العامة لمبادرة " تقدر فى ١٠ أيام " فى جميع الإدارات التعليمية وذلك لضمان تحقيق أقصى استفادة للطلاب من هذه المراجعات.

وتعد المراجعات النهائية فرصة ذهبية للطلاب لمراجعة المنهج الدراسي كاملًا مع نخبة متميزة من أكفأ المعلمين الذين يمتلكون المهارات والخبرات للوصول بالطلبة إلى القمة بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والمعنوي والغذائى إلى الطلاب، وكذلك تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

وتأتي الأعمال فى إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومؤسسة حياة كريمة، ووفقًا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتقديم الدعم التام لأبنائنا الطلاب.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تابع بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى٢٠٢٣- ٢٠٢٤ بعدد من مدارس العاصمة من بينها مدرسة تحيا مصر ١ بحى الأسمرات للاطمئنان على سير الامتحانات، حيث يؤدى ٢٠١٣٧٢ طالب وطالبة امتحانات الشهادة الاعدادية بالقاهرة (العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع والدولية ) فى ٨٠٠٧ لجنة، من بينهم ١٩٠٣٧٧ طالب وطالبة بالاعدادية العامة ( ٩٦٣٢٢ طالب، و٩٣٥٥٥ طالبة)، و٤١٣ طالبًا وطالبة بالاعدادية المهنية، و١٢٣ طالبًا وطالبة بالاعدادية الرياضية، و٨٢ طالبًا وطالبة ضعاف السمع، و٥٧ طالبًا وطالبة مكفوفين، و٣٠٤٨ طالبًا وطالبة دمج، كما تضم لجنة مستشفي ٥٧٣٥٧ ( ١١ ) طالبًا وطالبة، والدولية ٩٩٠٤ طالبًا وطالبة.



وأشار محافظ القاهرة خلال الجولة، إلى أن الامتحان بدأ بجميع لجان القاهرة بدون اي معوقات أو شكاوى حيث يؤدي الطلاب اليوم إمتحان اللغة العربية، مضيفًا أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الطلاب والالتزام بتجهيز المدارس وتعقيم اللجان يوميًا قبل بدء الإمتحانات مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة، وتوافر المراوح والتهوية الجيدة ومبردات المياه بكل المدارس.



والتقى محافظ القاهرة بعدد من أولياء الأمور حيث طمأنهم بأن الدولة تتخذ كافة الإجراءات لتوفير الجو الملائم للطلبة لأدائهم الإمتحانات بيسر وسهولة، مشددا على رؤساء الأحياء بالاهتمام بنظافة محيط المدارس التى تجرى بها الامتحانات ورفع جميع الإشغالات من حولها.