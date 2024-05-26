الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وخطوات التقديم

شقق الإسكان الاجتماعي
شقق الإسكان الاجتماعي

شقق الإسكان الاجتماعي توفرها الدولة للشباب مع اتجاه الدولة لتوفير سكن للمصريين الراغبين في تملك شقق بأسعار مناسبة، وفق بعض الشروط التي وضعتها وزارة الاسكان وأعلنتها عبر موقعها الإلكتروني .

وتطرح وزارة الاسكان شقق الإسكان الاجتماعي 2024 كل عام، ولكن لم تطرح هذا العام سوى الإعلان التكميلي للاعلان ال18  مما زاد التساؤل عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، وهو ماتعرضه الدستور في التقرير التالي. 

كيف احجز شقق الاسكان الاجتماعي؟

حددت وزارة الاسكان بعض الخطوات لحجز شقق الاسكان الاجتماعي، ويستطيع الراغبون في حجز الشقق عند طرحها اتباع الخطوات التالية: 

الدخول عبر بوابة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعـم التمويـل العقـاري.

ثم قم بملء استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بالكراسة) بخط واضح، وإرفاقهما ضمن المستندات.

وبعد ذلك قم بإرفــاق إيصــال شــراء الكراســة وإيصــال ســداد مقــدم الحجــز والمصاريــف الإداريــة إضافــة للمســتندات التاليــة (بصيغــة PDF بحــد أقصــى2MB) لتحميلهــا علــى الموقــع بملــف واحــد «صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته (سارية) - شــهادة بإثبــات صافــي الدخــل الســنوي أو الشــهري للفــرد أو األســرة «الــزوج والزوجــة (إذا كانــت تعمــل) - أي مسـتندات خاصـة بمصـادر الدخـل الإضافيـة (عمـل إضافـي - الأمـلاك الزراعيـة أو العقـارات أو الأراضـي - معـاش اسـتثنائي أو خالفـه - امتـالك أي سـندات أو أسـهم أو ودائـع أو أي أوعيـة إدخاريـة أو حسـابات التوفيـر أو أي أوراق ماليـة تـدر دخـل إضافـي) تفيـد صافـي الدخـل السـنوي أو الشـهري للفـرد أو األسـرة «الـزوج والزوجـة (إذا كانـت تعمـل») علــى أن تكـون مختومـة ومؤرخـة ومعتمـدة». 

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

مواعيد تقديم شقق محدودي الدخل ورابط الاستعلام عنها

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

لم تعلن وزارة الاسكان عن طرح شقق جديد من الإسكان الاجتماعي 2024 بعد ان طرحت في بداية العام الجاري بعض الوحدات ضمن الاعلان التكميلي للاشخاص الذين تقدموا للحصول على شقق في الاعلان 18 وانطبقت عليهم الشروط، ولم تكن هناك وحدات لهم. 

ونفى صندوق الاسكان المعلومات التي تم تداولها عن فتح اعلان جديد خلال الفترة القادمة. 

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رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي

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وزير الإسكان يتابع سير العمل بالمشروعات السكنية والتنموية

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