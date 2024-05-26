الأحد 26 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الإسكان يتابع سير العمل بالمشروعات السكنية والتنموية

المشروعات السكنية
المشروعات السكنية والتنموية

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بالمشروعات التي يتم تنفيذها بمدينة أسيوط الجديدة، وتشمل مشروعات سكنية وخدمية متنوعة، ومشروعات مرافق وكهرباء، ومد شبكات الطرق والمرافق والكهرباء للمناطق الحديثة، وغيرها من المشروعات التنموية، وكذا موقف الخدمات المقدمة لسكان المدينة لتلبية احتياجاتهم الحالية والمستقبلية، وزيادة معدلات التنمية، وجذب المواطنين للإقامة بالمدينة، ورفع نسب الإشغال بها.

وأوضح وزير الإسكان أنه جارٍ تنفيذ 9 عمارات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"- محور محدودي الدخل، وتنفيذ أعمال تطوير الطريق الرابط بين مدينة أسيوط الأم ومدينة أسيوط الجديدة بطول 10.5 كم، وما عليه من أعمال صناعية، وجارٍ الانتهاء من أعمال ترفيق منطقة 85 فدانًا بالتوسعات الجنوبية الشرقية (قطع أراضي إسكان متوسط)، وأعمال ترفيق منطقة 1304 أفدنة بالتوسعات الشمالية الغربية (قطع أراضي إسكان متوسط ومتميز)، والممشى السياحي بطول 2 كم، وجارٍ إعادة تصميم الخط الناقل للمياه العكرة من المأخذ إلى المحطة، ودراسة الاتزان الهيدروليكي لشبكة المياه بالمدينة.

توجيه عاجل من وزير الإسكان بشأن المشروعات الجارى تنفيذها فى دمياط الجديدة

وأشار المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، إلى أنه تم تخصيص أكثر من 50 قطعة أرض للمستثمرين بأنشطة مختلفة، وبيع أكثر من 2700 قطعة أرض سكنية متنوعة، وأكثر من 16 قطعة أرض (صناعي- مخازن)، وأكثر من 200 قطعة أرض مقابر، ونحو 30 محلًا تجاريًا ووحدات مهنية وإدارية من خلال المزاد العلني، وتم الانتهاء من تنفيذ شبكة كهرباء امتداد المنطقة الصناعية، ورفع كفاءة خزان مياه سعة 500 م3، وربط خط الطرد الدائم على محطة المعالجة، وأعمال المرافق (مياه- صرف- ري- طرق- فرمة) بمنطقة الأكثر تميزًا بالحي الثاني بالمدينة، وجارٍ إسناد ترفيق مساحة 1000 فدان، وتم تنفيذ 5 أسواق تجارية بالمناطق المختلفة بالمدينة، وجارٍ تنفيذ 10 مراكز تجارية.

وأضاف رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة أنه تم تشغيل الجامعة الأهلية بمساحة 34 فدانًا، وجامعة سفنكس بمساحة 40 فدانًا، والجامعة التكنولوجية بمساحة 15 فدانًا، ومدرسة "Smart City" بالمنطقة الإقليمية، ومدرسة "we" بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، وأول مدينة ملاهي على مستوى محافظة أسيوط، وجميع الخدمات الأمنية، وسيارات أجرة لخدمة سكان المدينة، ومخبز بالتوسعات الجنوبية الشرقية، ومحطة خدمة وتموين سيارات بالمنطقة الإقليمية على الطريق الرئيسي للمدينة، وتم افتتاح فرع نادي وادي دجلة بالمنطقة الإقليمية، وجارٍ تشغيل 3 نوادٍ اجتماعية.

عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المشروعات مشروعات سكنية الطرق

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