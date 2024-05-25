السبت 25 مايو 2024
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توجيه عاجل من وزير الإسكان بشأن المشروعات الجارى تنفيذها فى دمياط الجديدة

وزير الإسكان
وزير الإسكان

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة دمياط الجديدة، التي شملت تطوير ورفع كفاءة محطة مياه الشرب، وتنسيق الموقع وتنفيذ الطرق الداخلية بمشروع سكن مصر، ومحطة شرق القرى السياحية، وأعمال رفع الكفاءة بالمنطقة الحرة العامة للاستثمار، بجانب أعمال تطوير ورفع كفاءة الشواطئ.

وزير الإسكان يتابع سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها

وشدد الدكتور عاصم الجزار على الالتزام بالمواعيد المقررة للانتهاء من تنفيذ المشروعات، وكذا مراعاة الجودة والكفاءة في التنفيذ، بجانب تكثيف المرور الميداني على المشروعات، وتقديم كل سبل الدعم لكل الأنشطة بالمدينة، لا سيما الأنشطة الصناعية والاستثمارية بالمدينة.

وفي السياق ذاته، تفقد الدكتور محمد خلف الله، محطة مياه الشرب، التى تعمل بطاقة 173 م3/ اليوم، والمأخذ المغذي للمحطة من نهر النيل، التي تخدم المدينة وميناء دمياط والمنطقة الحرة العامة للاستثمار، لمتابعة أعمال رفع كفاءة وتطوير المحطة، وأعمال الإحلال والتجديد لبعض المهمات الكهروميكانيكية، وإنهاء ملاحظات الاستلام النهائى لعملية المرحلة الثانية لمحطة المياه.

وفي السياق ذاته، قام رئيس الجهاز ومرافقوه بمتابعة أعمال التشغيل والصيانة والمرافق، والاستلام النهائى لمحطة شرق القرى السياحية ضمن أعمال مرافق القرى السياحية بالمدينة.

ونوه رئيس الجهاز بأن ذلك يأتي في إطار المرور الدورى على الأعمال الجاري تنفيذها والاهتمام بالمرافق العامة بالمدن الجديدة.

وتفقد الدكتور محمد خلف الله أعمال رفع الكفاءة بالمنطقة الحرة العامة للاستثمار، حيث تم الانتهاء من رفع كفاءة مبنى الجمارك والحماية المدنية، بجانب أعمال تنفيذ السور الفاصل بين المنطقة الحرة العامة وميناء دمياط بطول (2200) متر بنسبة إنجاز (55%).

ووجه رئيس جهاز دمياط بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال طبقا للبرنامج الزمنى، وكذلك أعمال رفع كفاءة الطرق الداخلية والمداخل وتدعيم الجزر والمناطق الخضراء باستكمال زراعة النجيل والأشجار بالمحاور الرئيسية والمداخل.

كما تفقد الدكتور محمد خلف الله أعمال تنسيق الموقع بمشروع 40 عمارة بمشروع سكن مصر جنوب الحى الرابع، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أعمال رصف الطبقة الرابطة للطرق الداخلية، و10 أماكن انتظار سيارات، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ الأرصفة الخارجية بتكلفة إجمالية للمشروع حوالي 14 مليون جنيه.

وتابع الدكتور محمد خلف الله أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة الشاطئ لاستقبال سكان المدينة وروادها خلال فصل الصيف، حيث أكد رئيس الجهاز خلال جولته التفقدية على المتابعة اليومية لتنفيذ خطة رفع كفاءة شاطئ المدينة، حيث يتم رفع كفاءة الشاطئ بشكل كامل.

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان رفع كفاءة محطة مياه الشرب محطة مياه الشرب مشروع سكن مصر محطة شرق القرى السياحية ميناء دمياط

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