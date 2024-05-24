الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد توفيق أوضاعها..

جهاز مدينة الشروق يجرى القرعة الثانية للأراضى بمنطقة الرابية

القرعة العلنية
القرعة العلنية

أجرى جهاز تنمية مدينة الشروق، القرعة العلنية اليدوية الثانية للأراضي التي تم توفيق أوضاعها للمواطنين بمنطقة الرابية المضافة للمدينة، لتسكين العملاء طبقًا للمخططات التفصيلية المعتمدة بالمنطقة، وذلك فى إطار توجهات الدولة لتوفيق أوضاع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة لمدينة الشروق لتحويلها إلى مناطق حضارية.

وأوضح المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس الجهاز، أن القرعة أجريت طبقًا للموعد المعلن عنه بالجرائد الرسمية، وذلك للعملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التى تمت الموافقة على توفيق أوضاعها، حيث اشتملت على تخصيص 200 قطعة أرض بمنطقة "الرابية " تشمل 133 قطعة للشريحة مساحة 276م2، و67 قطعة للشريحة مساحة 209م2، وذلك بقطع الأراضى الشاغرة.

موعد القرعات التالية

لفت رئيس الجهاز إلى الاستمرار فى الإعلان تباعًا عن باقى الأسماء التي سيتم الموافقة على توفيق أوضاعها، وموعد القرعات التالية المخصصة لتسكين باقى أصحاب الطلبات.

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وفي السياق ذاته، تفقد المهندس محمد السيد عبدالمقصود، مشروع الخزان الاستراتيجى لمياه الشرب بمنطقة العائلى لمتابعة المرحلة النهائية للأعمال التجهيزية اللازمة لدخول الخزان الخدمة والقضاء على مشاكل ضغوط المياه بقطاع شرق المدينة.

وأوضح رئيس الجهاز، أن المرحلة الحالية متمثلة فى اختبار ملء الخزان، والذى يصل سعته إلى 5000متر مكعب ليسهم بعد تشغيله فى اكتمال مشروع الاتزان الهيدروليكى الخاص بتوزيع حصص المياه على مناطق قطاع شرق بصفة عامة، وخاصة فى تحسين الضغوط بمناطق الإسكان العائلى والأحياء المجاورة، ويتبع الاختبار الحالى مرحلة التعقيم ليبدأ بعدها التشغيل الدائم للخزان.

القرعة العلنية
القرعة العلنية
FB_IMG_1716539681780
FB_IMG_1716539681780
جهاز مدينة الشروق القرعة الثانية توفيق أوضاع الرابية مناطق حضارية

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