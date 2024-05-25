السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جهاز العبور يتابع سير العمل بمشروعات الطرق والمحاور

المهندس أحمد رشاد
المهندس أحمد رشاد

تفقد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، سير العمل بمشروعات الطرق والمحاور ورفع الكفاءة والتطوير بالمدينة، يرافقه المهندس علاء حماد، نائب رئيس الجهاز، والمهندس عيسوي سمير، المشرف على إدارتي الطرق والمرافق.

رئيس جهاز مدينة العبور يتابع سير العمل بمشروعات الطرق

وشملت الجولة، أعمال التوسعة لمخرج المدينة، واستحداث طريق خدمة للخارج من سوق العبور، فى اتجاه طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوى، ومحور سعد الدين الشاذلي؛ لتسهيل حركة المركبات، والحد من التكدسات المرورية بتلك المنطقة، وكذلك استغلال المساحات المهدرة.

كما تم تفقد أعمال رفع كفاءة وتجميل مدخل المدينة اتجاه طريق القاهرة - إسماعيلية، أعلى النفق وتركيب الرخام والزلط الملون، بجانب تفقد استكمال أعمال الطبقة الأسفلتية بالإسكان العائلي بالحي الثامن.

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور، إلى أنه جارٍ استكمال أعمال ترميمات الغاز وإعادة الشي لأصله لمسارات خطوط الغاز الطبيعي وقطوعات المرافق بالحي الثالث، واستكمال أعمال إعادة الشي لأصله لمسارات الغاز الطبيعي وقطوعات المرافق بالشارع الفاصل بين الإسكان العائلي( ٤ & ٦)، واستكمال الأعمال الصناعية وتنسيق الموقع وتركيب البلدورة والإنترلوك، وكذا استكمال أعمال تشغيل طبقة الأساس وتمهيد الطريق بالحارة اليسرى بالطريق الفاصل بين مشروع جنة ومشروع الشركة السعودية.

وكلف المهندس أحمد رشاد، مسئولي الإدارات التنفيذية، بسرعة الانتهاء من مشروعات التطوير الجارية بالمدينة لتحقيق الاستفادة للمواطنين، مشددًا على المتابعة الدورية للشركات المسند إليها الأعمال.

المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور مدينة العبور المهندس عيسوي سمير المشرف على إدارتي الطرق والمرافق

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