الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي

شقق الاسكان الاجتماعي
شقق الاسكان الاجتماعي

ينال البحث عن شقق الاسكان الاجتماعي اهتمام الكثير من المواطنين المتقدمين للحصول على وحدات الاسكان الاجتماعي التابعة لصندوق الاسكان ودعم التمويل العقاري.

نعرض في التقرير التالي رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي للمواطنين المتقدمين للحصول على وحدات الاسكان ضمن المشاريع السكنية السابقة.

الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي 

يكون الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي من خلال رابط موقع صندوق الاسكان الاجتماعي الموجود هنا 

ثم تسجيل الدخول بالرقم القومي ووكلمة السر التي وضعتها عند تسجيل بياناتك على الموقع 

تظهر تفاصيل الوحدة السكنية المقدم عليها وفق المشروع المقدم فيه سواء سكن مصر أو جنة مصر وغيرهم.

عدد وحدات الاسكان الاجتماعي 

حتى الآن تم الانتهاء من طرح وتنفيذ 924 ألف وحدة منها 667 ألف وحدة تم الانتهاء من تنفيذها، و258 ألف وحدة في مراحل الإنشاء، بينما يبلغ عدد الوحدات الجاري إسنادها 76 ألف وحدة، يبلغ إجمالى عدد الوحدات المنفذة والجارى تنفيذها لمحدودي الدخل مليون وحدة سكنية، بالإضافة إلي 27 ألف وحدة بمحور الإسكان المتوسط.

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آخر موعد لسداد أقساط شقق الإسكان 

مع العلم أن الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي شددت على  المواطنين المتقدمين للحجز ضمن إعلان الصندوق عن وحدات سكنية بمحافظات "بدر، البحر الأحمر، بورفؤاد، دمياط" بتاريخ 16 أغسطس 2020، وكذلك إعلانات مشروع سكن لكل المصريين 1 و2 والمتقدمين ضمن بروتوكول تعاون مشترك مع نقابة العاملين بهيئة قناة السويس" المتأخرين عن سداد أكثر من دفعتين من الدفعات ربع السنوية المنصوص عليها بكراسة الشروط بضرورة التزامهم بالسداد في موعد غايته شهر من تاريخ الإعلان  بالصحف.

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