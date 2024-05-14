مواعيد تقديم شقق محدودي الدخل ورابط الاستعلام عنها

شقق محدودي الدخل أو شقق الاسكان الاجتماعي تطرحها وزارة الاسكان ضمن مبادرات الدولة لتوفير سكن للمواطنين بدعم كبير وبنظام تقسيط يتيح سهل للمواطنين، ويتم طرح شقق محدودي الدخل كل عام، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد تقديم شقق محدودي الدخل.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

يتابع المصريون مواعيد تقديم شقق محدودي الدخل بعد أن طرحت وزارة الاسكان في يناير الماضي الاعلان التكميلي للمصريين الذين انطبقت عليهم الشروط في الاعلان الـ 18 ولم تتاح لهم شقق.

وتطرح وزارة الاسكان شقق الاسكان الاجتماعي وهي نفسها شقق محدودي الدخل الكترونيًا حيث يتم طرح الاعلانات عبر موقع صندوق الاسكان الاجتماعي.

ويستطيع المواطنون الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي من خلال زيارة بوابة صندوق الإسكان الاجتماعي.

ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة بكل دقة، وإرفاق صورة واضحة لبطاقة الرقم القومي.

ثم أن اختيار الدور المرغوب فيه، واضغط على أرغب في التقديم.

ثم قم بملء الاستمارة الخاصة بالتقديم وطباعتها، والتوقيع على استمارة التقديم ثم يتم رفعها مرة أخرى على الموقع.

ويستطيع المواطنون الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي ومواعيد طرح الشقق من خلال التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

تداول مستخدمى منصة الفيس بوك لأخبارًا عن طرح شقق الاسكان الاجتماعي قريبًا، وهو ما نفته الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مى عبدالحميد، مؤكده عدم طرح شقق محدودي الدخل وليس هناك أي طرح جديد فى المرحلة الحالية.