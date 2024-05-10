موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

يبحث العديد من المواطنين عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وقد أعلنت وزارة الإسكان خلال بيانات صحفية لها عن التفاصيل وموعد التقديم والشروط وكل ما يجب أن يعرفه المواطن قبل التقديم.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

ووفقًا لما أعلنته وزارة الإسكان فقد يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي لطرح المرحلة الجديدة من شقق سكن لكل المصريين 5 في غضون أسابيع قليلة، وسيتم تسليم الوحدات خلال 36 شهرًا من تاريخ التقديم، بالإضافة إلى ذلك، يتم النظر في طرح الوحدات الجاهزة للتسليم في عدة مدن جديدة ومحافظات.

وقالت وزارة الإسكان فى بيان صحفى لها عن هذه الوحدات السكنية: تتوفر نموذجين من الوحدات في مشروع سكن لكل المصريين 5، النموذج الأول يبلغ 75 مترًا مربعًا وهو كامل التشطيب ويشكل الغالبية العظمى من الوحدات الجاهزة للتسليم، والنموذج الثاني يبلغ 90 مترًا مربعًا وهو كامل التشطيب ويشكل أكثر من 80% من الوحدات المطروحة، وسيتم تسليم هذه الوحدات خلال 3 سنوات من تاريخ فرز الطلبات، مع إمكانية سداد الوحدات على مدى 20 عامًا كحد أقصى.

شروط التقديم فى شقق الإسكان الاجتماعي

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2- ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم الأعزب على 6000 جنيه والمتزوج على 8000 جنيه.

3- أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد على 50 سنة.

4- إثبات المتقدم لقدرته على سداد الأقساط.

5- عدم التقديم على أكثر من وحدة سكنية في نفس الإعلان.

6- سداد مبلغ جدية الحجز.

7- امتلاك دليل يثبت إقامتك في المحافظة التي توفر الوحدة السكنية التي ترغب في التقديم لها، أو أن تكون لديه وظيفة في هذه المحافظة.

8- يجب ألا يكون للمتقدم أو لأسرته وحدة سكنية أو قطعة أرض.

المستندات المطلوبة للتقديم في شقق الاسكان الاجتماعي

1- صورة البطاقة الشخصية.

2- مستندات إثبات الدخل ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري للمتقدم للحجز.

3- شهادة ميلاد الأولاد إذا وُجدوا.

4- يتم تقديم إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل الذي تم الحصول عليه وقت السداد في البريد.

5- إذا كان المتقدم متزوجًا عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقديم إقرار يفيد ذلك.

6- قسيمة الزواج.