كيفية حجز شقق وزارة الأوقاف 2024 وأبرز الشروط المطلوبة

ازداد البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن شقق وزارة الأوقاف 2024 في مصر ويأتي ذلك البحث بعد إطلاق مبادرة "سكن لكل المصريين" التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تطرح الشقق في المدن الجديدة بمختلف محافظات الجمهورية.

كيفية حجز شقق وزارة الأوقاف 2024

وتقدم "الدستور" في السطور التالية كيفية حجز شقق وزارة الاوقاف 2024، والأوراق المطلوبة للتقديم، وشروط الحجز.

لحجز شقق وزارة الاوقاف، يمكن للمواطنين القيام بذلك عبر الموقع الرسمي هيئة الأوقاف ودعم التمويل العقاري، أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة في مختلف المحافظات.

الشروط المطلوبة لحجز شقق وزارة الاوقاف 2024

الشرط الأول: أن يقر المتقدم بأنه عاين الوحدات السكنية ويوافق على شرائها بحالته وأوصافها ومساحتها الراهنة.

الشرط الثاني: أن يقر المتقدم بأنه في حالة التعاقد معه وتأخره في سداد أي من هذه الالتزامات المستحقة عليه طبقًا للشروط المبينة بهذه الكراسة تحل على جميع الأقساط فورًا دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار، وفي حالة عدم السداد يحق للهيئة اعتبار العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه وإعادة الإشهار عنها دون تنبيه أو إنذار أو حكم من القضاء.

الشرط الثالث: أن يتعهد المتقدم بسداد جميع المصروفات المترتبة على نقل الملكية الخاصة بالشهر العقاري أو غيرها من المصروفات الإدارية التي تقررها الهيئة، وكذلك سداد مصروفات صيانة المبنى واستهلاك الكهرباء والمياه والغاز إن وجد مع باقي المشترين طبقًا للقانون.

الشرط الرابع: أن يتعهد المتقدم بعدم إدخال أي تعديلات على العين إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة وبحيث لا تعطي هذه التعديلات ميزات على حساب مدخل المحلات أو البروز في الشارع أو على حساب المحلات المجاورة، على أن يتم ذلك وفقًا للقوانين والتعليمات السارية، وأن يحصل على موافقة الجهات المختصة، وأن هذه المحلات مخصصة لكافة الأغراض التجارية وخلافه عدا الأنشطة التي تضر بالصحة العامة أو تؤثر على سلامة المبنى.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق وزارة الاوقاف 2024

1- صورة من بطاقة الرقم القومي.

2- شهادة الميلاد

3- المؤهل الدراسي.

4-إيصال كهرباء أو مياه أو غاز حديث.

5-الموقف من التجنيد للذكور

6-شهادة ميلاد الزوجة للمتزوجين.