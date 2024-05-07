شقق الإسكان الاجتماعي.. الاستعلام عن حالة الطلب إلكترونيًا وبالرقم القومي

انتهى التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 16، لكن يظل الاستعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي الإعلان 16 هاجسًا لدى الكثير من المتقدمين بطلبات حجز الوحدات السكنية من محدودي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين.

فعلت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رابط موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16 لجميع المتقدمين لمعرفة موقف الطلب وموعد تخصيص الوحدات.

استعلام حالة الطلب

يوفر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عدة طرق لـ الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16، نستعرضها في هذا التقرير:

1. الاستعلام عن طريق الرقم القومي:

إرسال رسالة نصية تحتوي على الرقم القومي لصاحب الطلب إلى رقم 1124.

تكلفة الرسالة 3 جنيهات.

استعلام موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري (https://mhuc.gov.eg/).

اختيار أيقونة "مشروع الإسكان" من القائمة الرئيسية.

إدخال رقم المشروع المتقدم عليه.

كتابة بيانات المتقدم كاملة.

الضغط على "استعلام".

سيظهر حالة الطلب مع ذكر سبب الرفض في حال وجوده.

استعلام شقق الاسكان الاجتماعي من خلال الأرقام الساخنة

الاتصال على 1188 أو 5777 من أي هاتف محمول.

الاتصال على 090071117 من أي خط أرضي.

تتوفر خدمة الاستعلام عن طريق الموقع الإلكتروني على مدار 24 ساعة.

تعمل الأرقام الساخنة من الساعة 9 صباحًا حتى 4 عصرًا، عدا يوم الجمعة.

في حال وجود أي صعوبات في الاستعلام، يمكن التوجه إلى مكاتب الصندوق بمحافظات الجمهورية.

ننصح المتقدمين بـ متابعة الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على آخر الأخبار والتحديثات بشأن حالة الطلبات وعمليات التخصيص.

وتبلغ أسعار شقق الإسكان الإعلان 16 ما بين 194 و310 ألف جنيه، يصل سعر وحدة محدودي الدخل إلى 1.7 مليون جنيه بدلًا من 1.4 مليون جنيه للوحدات كاملة التشطيب بمساحة تصل لـ 150 م2.