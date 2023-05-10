الأربعاء 10 مايو 2023
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مصر

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16 وأرقام الاستفسارات

الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي

لا يزال رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16 محل بحث الكثير من المواطنين المتقدمين بطلبات حجز الوحدات السكنية من محدودي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين التي أطلقتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال نهاية عام 2022.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 16

فعلت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رابط موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16 لجميع المتقدمين لمعرفة موقف الطلب وموعد تخصيص الوحدات.

ويمكن معرفة موقع الطلب وحالة الحجز من خلال تسجيل الدخول إلى رابط الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر رابط cservices.shmff.gov.eg.

وترواحت أسعار الوحدات السكنية في الإعلان الـ16 الذي أطلقته وزارة الإسكان في أكتوبر 2022 ما بين 194 إلى 310 ألف جنيه لمحدودي الدخل، فيما بلغت أسعار الوحدات لمتوسطي الدخل كاملة التشطيب إلى 1.7 مليون جنيه، لمساحة 150 م2.

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رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 14

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وشروط التسجيل والأوراق المطلوبة

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي 

ويمكن لجميع المتقدمين بحجز الوحدات السكنية في جميع الإعلانات السابقة التي طرحتها وزارة الإسكان من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الاستعلام عن حالة الطلب وموقف الحجز من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري (من هنا).
  • اختيار أيقونة مشروع الاسكان من القائمة الرئيسية للموقع.
  • إدخال رقم المشروع المتقدم للحصول على وحدة فيه.
  • كتابة بيانات المتقدم بالتفصيل ( الاسم رباعي، الرقم القومي، محل الإقامة، الوظيفة،…).
  • الضغط علة كلمة استعلام.
  • ظهور حال الطلب المتقدم من التخصيص من عدمه مع ذكر السبب.

أرقام التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي

وحدد صندوق الإسكان الاجتماعي عدة أرقام ساخنة للرد على كافة الاستفسارات من قبل المتقدمين بحجز الوحدات السكنية، على النحو التالي:-

الاتصال برقم 1188 أو 5777 من أى تليفون محمول، أو الاتصال برقم 090071117 من أى خط أرضي.

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