اعرف رابط الاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي 2023 ومعرفة الزيادة

خلال الساعات الأخيرة يكثف البحث عن قيمة المعاش وكيفية الاستعلام عنه لا سيما مع اقتراب نهاية شهر مارس على الانتهاء إذ ينتظر مستحقو معاش التأمينات في مختلف المحافظات صرف معاشات شهر أبريل 2023، كونه يأتي في الأسبوع الأول من شهر رمضان ويهتم المقيدين في جداول المعاشات في مصر بموعد صرف المعاش وقيمته لشراء مستلزمات رمضان والياميش.

الاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي 2023

ويتصدر البحص بعنوان "رابط الاستعلام عن قيمة المعاش" محركات البحث جوجل، حيث يرغب مستحقيه في معرفة كيفية الإستعلام عن صرف المعاشات وقيمة المعاش من خلال الرقم القومي على الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات إلكترونيًا، وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها الدستور للمالتبعين يوميًا نستعرض خلال السطور التالية كيفية الإستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي.

رابط الاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي 2023

يُذكر أن الهيئة القومية للتأمينات قد أتاحت عبر موقعها الرسمي خدمة الاستعلام عن قيمة المعاشات و موعد صرف المعاشات وذلك بإدخال الرقم القومي فقط وذلك ضمن الخدمات الإلكترونية التي تتيحها، في اطار التسهيل والتخفيف على المواطنين بدلًا من التزاحم على مكاتب التأمينات.

زيادة المعاشات إبريل 2023

ويتسأل أصحاب المعاشات أو المستفيدين خلال الإستعلام عن صرف المعاشات وقيمة المعاش بالرقم القومي على موقع التأمينات الإجتماعية عن قيمة الزيادة التي أقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه بعض المشروعات التنموية بالمنيا الجديدة بعد أن أعلن زيادة المعاشات بنسبة 15% بداية من شهر أبريل المقبل، ويمكن معرفة قيمة الزيادة عبر موقع الهيئة القومية للتأمينات من هنا.

خطوات الإستعلام عن قيمة المعاشات 2023

1- الدخول على رابط هيئة التأمينات الإجتماعية

2- إختيار ايقونة أصحاب المعاشات

3- الضغط على ايقونة بدء الخدمة عبر إدخال الرقم القومي

5- وقبل الاستعلام يجب أن يكون المستعلم عن المعاش مسجل كمستخدم لكي يتم تفعيل الخدمة

6- وعلى الفور تظهر قيمة المعاش

قيمة المعاش بعد الزيادة 2023

الجدير بالذكر أن الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية قد أعلنت إنه سوف يجري صرف زيادة المعاشات مع بداية شهر أبريل المقبل 2023، بالتزامن مع صرف معاشات شهر أبريل المقبل، وتكون الزيادة في المعاشات بحد أدنى 170 جنيهاً وبحد أقصى 1635 جنيهًا.

قد يهمك أيضا: