الأحد 12 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

طريقة الحصول على كرتونة رمضان «تكافل وكرامة» 2023 وموعد تطبيق زيادة المعاش

كرتونة رمضان
كرتونة رمضان

تصدرت طريقة الحصول على كرتونة رمضان تكافل وكرامة 2023 قائمة بحث الكثير من المستفيدين من برنامج الدعم النقدي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي وموعد تطبيق زيادة المعاش، بالتزامن مع اقتراب حلول موعد شهر رمضان الكريم.

كرتونة رمضان تكافل وكرامة 2023

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي توزيع نحو 20 ألف كرتونة رمضان تكافل وكرامة 2023 خلال الأيام المقبلة، للأسر الأكثر احتياجًا، إضافة إلى 10 ألف أسرة احتياطية.

وحددت الوزارة طريقة الحصول على كرتونة رمضان تكافل وكرامة 2023 للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي، من خلال اتباع ما يلي من خطوات:- 

  1. الاتصال علي الخط الساخن لبنك الطعام المصرى 16060، من رقم الهاتف المسجل علي بطاقة التكافل والكرامة.
  2. اضغط رقم 1 ”بنك الطعام المصري”.
  3. ثم اضغط رقم 1 فرعي مرة أخرى ” لتقديم طلبات المساعدة الجديدة للسادة المستحقين”
  4. ملء البيانات المطلوبة منك والدخول بعدها فى قائمة المراجعة.
  5. يتم إرسال رسالة نصية من بنك الطعام المصري على التليفون المسجل يفيد "برجاء التوجة إلى لجنة الزكاة التابع لها لاستلام كرتونة رمضان تكافل وكرامة 2023".

بالرابط.. خطوات تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومى وموانع الحصول عليه

بالاسم فقط.. الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

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خطوات الاستعلام عن الأسماء الجديدة فى تكافل وكرامة

طريقة التسجيل في معاش تكافل وكرامة 2023 

في سياق متصل، أوضحت وزارة التضامن الإجتماعي طريقة التسجيل في برنامج تكافل وكرامة 2023 للمواطنين الأولى بالرعاية للحصول على الدعم النقدي، وذلك من خلال التوجه إلى إحدى وحدات الشئون الاجتماعية وتسليم المستندات التالية:-

1- صور من بطاقة الرقم القومي مدون فيها العنوان سكن المتقدم.

2- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة.

3- صور من قسيمة الطلاق أو الزواج.

4 صورة من شهادة وفاة الزوج للأرامل.

5 -صورة من بطاقة التموين

6- بيان- بقيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة.

7- مستند يكشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن.

موعد صرف زيادة معاش تكافل وكرامة 2023

ومن المقرر صرف زيادة معاش تكافل وكرامة 2023 بداية من يوم 15 أبريل المقبل، وهو الموعد المقرر لبدء صرف الدعم النقدي الشهري بشكل متوالي.

وتبلغ نسبة الزيادة 25% ويستفيد منها نحو 5.2 مليون أسرة تستفيد من الدعم النقدي.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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